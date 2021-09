Laks er ikke kjøtt

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er gode grunner til å spise mer fisk. Det er svært gode grunner til å lære ungene å like fisk og bruke sjømat i hverdagens kosthold. Det er likevel ingen grunn til å tilsløre innholdet i maten eller å gi råvarer misvisende navn.

Lofoten er "utrolig stolte av å presentere Lofoten Kjøttdeig av laks", etter to år med utvikling for å oppnå ønsket resultat å presentere for forbrukerne. Som produsenten sier selv, er det på høy tid at det er mulig å få kjøpt et fiskebasert alternativ til kjøttdeig av okse, kylling og svin.

Det er vi helt enig i. Helsedirektoratet mener nordmenn bør spise fisk til middag to-tre ganger i uka og bruke mer fisk som pålegg. Det vil si totalt 300–450 gram ren fisk i uka. Opp mot halvparten bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild.

De siste fem-seks årene har forbruket av fisk og sjømat likevel gått ned med nesten ti prosent. Vi spiser vesentlig mindre fisk enn kjøtt, til tross for at vi er en fiskerinasjon i verdenstoppen på sjømatkvalitet.

"Vi må satse på de yngre og vise at det er raskt og lettvint å lage gode sjømatmåltid", sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) før jul i fjor. Lofoten ser åpenbart sitt snitt til å levere på – og formodentlig tjene på – nettopp dette.

Fiskedeigen, eller laksedeigen, som lanseres denne uka er oppdrettslaks kvernet til en konsistens som ligner kjøttdeig. Den kan det gjøre det lettere for mange å bruke fisk til middag. Den kan brukes i stedet for karbonadedeig til fredagstacoen og erstatte kjøttdeig i pastaretten. Eller bli til egne, hjemmelagede laksekaker og burgere.

Den kan brukes "nøyaktig på samme måte som man bruker kjøttdeig av ku, eller kudeig som vi kaller det", sier daglig leder Øystein Rist til Dagligvarehandelen. Kudeig er mildt sagt et lite utbredt begrep, men hvis det er det Lofoten kaller det – hvorfor kaller de da ikke sitt produkt for det det er: "laksedeig"?

Uansett hvordan du maler, hakker, moser eller behandler en fisk, blir den aldri kjøtt. Kjøtt er per definisjon muskel- og fettvev hos mennesker og dyr. I dagligtale musklene av et slaktet dyr, med fett, bindevev, årer, nerver og hud, slik det selges som menneskeføde.

Vi har sagt det på lederplass i Nationen før: Snakk sant om maten. Forbrukernes antatte assosiasjoner bør ikke styre markedsføring og merking. Råvareprodusenter bør bruke enhver mulighet til å drive folkeopplysning om norsk mat, hva den inneholder og hvor den kommer fra. Veiledning framfor villedning.

Vi heier på utvikling og lansering av stadig nye sjømatprodukter og stolthet overfor den norske fiskeritradisjonen. Nettopp ordet laks er en svært sterk merkevare mange nordmenn forbinder med noe ernæringsmessig sunt. En spade bør kalles for en spade. Og laks for laks.