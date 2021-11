Lærere! Bygdene trenger dere

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Det er lærermangel på landsbasis, og da er ikke de små distriktsskolene dem det søkes først til, sier rektor Mette Wasenius Johansen ved Bugøynes oppvekstsenter i Øst-Finnmark til nrk.no.

Et halvt år etter at hun lyste ut to ledige lærerstillinger, er de fortsatt ikke besatt. Dermed lokker kommunen med både lønnsforhøyelse og 50.000 kroner i tilflyttingsbonus for den som tar steget.

Kommunene må tenke nytt når de mangler ansatte til å utføre de viktigste tjenestene til innbyggerne. Slike bonuser og kreative ordninger kan virke på kort sikt, for å framstå attraktive og tiltrekke seg fagfolk til viktige stillinger.

Lebesby kommune, også i Finnmark, har tilbudt sykepleiere 100.000 kroner i bonus. Det er den yrkesgruppen som flest kommuner har problemer med å rekruttere, ifølge Kommunenes organisasjon KS.

Men det er kamp om hodene i hele landet. Alle norske kommuner oppgir nå i undersøkelser at de har rekrutteringsutfordringer, ifølge Geir Vinsand i Nivi analyse. Ikke overraskende står likevel de villeste kampene om arbeidskraften ute i distriktene.

Det blir dyrt for kommunene på flere måter. Én ting er de reelle utgiftene ved en oppadgående lønnsspiral og bonusutbetalinger. En annen side av saken er konkurransen som oppstår mellom nabokommuner. Det blir et race for å sikre seg de beste folka - eller sikre seg folk i det hele tatt.

Det gir ikke god distriktsutvikling at nabokommuner kniver om nøkkelpersonell. Å overby hverandre i kampen om fagfolk, enten det er lærere, sykepleiere, leger eller andre spesialutdannet kompetanse, er ingen farbar veg på sikt.

Samarbeid er en bedre løsning. Hvordan kan kommuner lære rekruttering av hverandre, i større grad finne måter å dele på fagfolkene og samordne sine tiltak for kompetanseutvikling?

En generelt god kommuneøkonomi sikrer at skoleeierne har grunnlag for stabile lønninger og gode arbeidsforhold for sine ansatte. Det er viktig å sikre at de lærerne som allerede er i yrket ønsker å bli.

I tillegg må det utdannes nok lærere, og de må kunne ta utdanning over hele landet. En desentralisert høgskolestruktur er en viktig del av bildet, når vi vet at over 70 prosent blir boende i området der de utdanner seg.

En beregning KS gjorde i sommer, over rekrutteringsbehovet i kommunesektoren, viser at hvis kommunene skal kunne opprettholde samme nivå på tjenestene de kommende ti årene, mangler det omkring 46.500 årsverk.

Når byer og bygder konkurrerer om de samme lærerne, taper distriktene. Det burde være urovekkende for Støre-regjeringen, som i Hurdalsplattformen lover likeverdige offentlige tjenester uansett hvor folk bor.