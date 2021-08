Ladestasjoner blir et konkurransefortrinn

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Lokalbefolkningen i grisgrendte strøk peker med rette på store avstander og mangelen på ladepunkter når det er snakk om utbredelse av elbiler. Nå har også norgesturistene merket at det utfordrende med elbil i distriktet.

Elektrifisering av bilparken er ett av flere tiltak for å bidra til lavere klimagassutslipp. Skal elbilandelen opp, må det legges bedre til rette for hurtiglading over hele landet.

Ifølge leder for servicehandel i Virke, Magnus Birkelund, forventer åtte av ti bensin- og energistasjoner økt etterspørsel etter ladekapasitet, men bare én av ti planlegger å videreutvikle ladekapasiteten de har på kort sikt.

Det lønner seg rett og slett ikke økonomisk for bensinstasjoner i distriktene, der elbiler fortsatt er i mindretall. Men er det gitt at man må "binde seg" til en bensin- eller såkalt energistasjon?

Bør ikke elbil-sjåfører like gjerne bli tilbudt lading på steder der man uansett har lyst til og planer om å stoppe? Ved museer, severdigheter, turistattraksjoner.

Et leserinnlegg i Aftenposten fra Åse Tveito, fersk elbil-eier, beskriver dette godt. På norgesferie kjørte hun tur-retur Bergen-Tromsø, og opplevde plasseringen av ladestasjoner vel så utfordrende som ladekøer og manglende brukerveiledning.

"Det tar mellom 20 og 50 minutter å hurtiglade en elbil, og det siste man vil, er å sitte på en støyende bensinstasjon, kanskje bare med en kiosk til å gi ly for regnet", skriver Tveito. Hun setter fingeren på det velkjente fenomenet at fantasien har grenser.

Vi ser hvordan vi har det i dag og antar at morgendagen bare vil være en variant av dette. Men kanskje vil ikke konseptet "drivstoffstasjon" overleve på sikt?

Elbil-sjåføren skryter av ladestasjonen på Hamarøy, ved avkjøringen til Steigen, der det uansett er naturlig å stoppe for å se helleristninger. Ved Bremuseet i Fjærland var det også god ladekapasitet. "Perfekt for en kjapp tur innom museet og enkelt å gå ut og flytte bilen noen meter når appen varsler at lademålet er nådd". Det er den veien utviklingen må gå.

Investering i ladepunkter er tunge økonomiske løft å ta for en privat bedriftseier eller et museum. Det samme gjelder selvfølgelig for overnattingssteder. Deres gjester vil etter hvert anse 20 kilowatts ladepunkter for elbil som like viktig som wi-fi-tilgang på hotellet.

Til dette finnes det støtteordninger hos Enova - en pott som myndighetene åpenbart må forberede seg på å øke. Å være tidlig ute her, kan gi et konkurransefortrinn. Det kan være en framtidsrettet investering i godt omdømme, flere besøkende og fornøyde turister. Og flere elbilkjørende fastboende ute i distriktet.