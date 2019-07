Labour må ta ansvar

Britenes nye statsminister Boris Johnson lover at resultatet av folkeavstemningen om EU skal respekteres, og at Storbritannia skal være ute av unionen 31. oktober. Det er på høy tid – med tanke på at britiske parlamentarikere har brukt tre år på å krangle om hvordan Storbritannia skal forlate unionen. Denne kranglingen, kombinert med Brussels steile holdning og britiske unionstilhengeres ønske om omkamp, har resultert i tre års politisk kaos, slitasje og oppgitthet blant velgerne. Brexit-partiets seier i valget til EU-parlamentet var etter alt å dømme et tegn på det.

Statsminister Johnson har en særdeles krevende oppgave foran seg. I tillegg til at parlamentet er like fullt av kranglefanter som i Theresa Mays tid, har det sett ut til at Labour-leder Jeremy Corbyn ville utnytte situasjonen til å gjøre vondt vanskeligere.

Før Corbyn ble leder for sosialdemokratene, var han en av Labours fremste EU-kritikere. Selv om mange Labour-parlamentarikere representerer valgkretser der et flertall har sagt nei til EU, så er Labour splittet om brexit. Som partileder måtte Corbyn justere EU-standpunktet sitt mot den EU-vennlige fløyen. Samtidig var Corbyn motstander av EU-tilhengernes krav om omkamp, altså en ny folkeavstemning. Corbyn ville ha et nyvalg som kunne åpne for «Labour-brexit».

Deretter så det ut til at Corbyn snudde ryggen til både unionsmotstandere i egne rekker og til folkeavstemningsflertallet.

I et brev til Labour-medlemmene, gjengitt i Nationen 16. juli, skriver Corbyn: «Den som blir ny statsminister, bør ha selvtillit nok til å legge sin brexitavtale, eller en brexit uten avtale med EU, fram for folket i en ny folkeavstemning. I de omstendighetene vil jeg gjøre det klart at Labour ville drive valgkamp for å bli i EU.» Med andre ord: Omkamp og ja til EU.

Jeremy Corbyn så ut til å velge en strategi som ville splitte britene enda mer, framfor å bidra til en samlende prosess basert på respekt for folkeavstemningsresultatet, en strategi som undergraver folkestyret. Politikere som tvinger fram omkamper, kan ikke forvente seg tillit fra velgerne. Denne hesten burde ha vært på stallen. Nå er tida kommet for å ta ansvar sammen med statsminister Boris Johnson.

Og: Onsdag, da Boris Johnson inntok Downing street, understreket Corbyns pressetalsmann overfor nettstedet Labourlist at Labour ikke er et «forbli i EU-parti», «the Labour Party is not “a Remain party”». Rene ord for pengene. Torsdag gikk Labour-politikeren John McDonnell – som står Jeremy Corbyn svært nær – ut i PoliticsHome og antydet at Labour kan komme til å støtte en «Boris Johnson Brexit deal».

Det kan altså være håp om at Labour vil bidra til en demokratisk og samlende brexit-prosess i tråd med folkeavstemningsresultatet, framfor å gå unionstilhengernes ærend.

Oppsummert Snudde kappen litt 1 Før Corbyn ble partileder, var han en av Labours aller fremste EU-kritikere. Den ene hesten 2 I et brev til partimedlemmene skriver Corbyn at han går for ny folkeavstemning om brexit. Det er å snu ryggen til både unionsmotstandere i egne rekker og til folkeavstemningsflertallet. Den andre hesten 3 Nå går signalene fra Labour-ledelsen ut på respekt for folkeavstemningsresultatet, og at Labour kan komme til å støtte en «Boris Johnson Brexit deal».