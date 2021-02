La sesongarbeiderne bli

Koronapandemien har ført til kansellerte fly og stengte grenser. Dermed er flere hundre sesongarbeidere fra land utenfor EU/EØS strandet i Norge, etter hvert uten mulighet til å jobbe. Strengt tatt er de dermed lovbrytere, når de fortsatt ikke har reist.

Nationen har skrevet om flere sesongarbeidere fra Asia som ikke kom seg hjem da forlengelsesfristen på seks måneder for arbeids- og oppholdstillatelsen gikk ut ved nyttår.

Chadaporn Ompranam "sitter fast" på en gård i Trøndelag og er fortvilet over situasjonen. Hun kan ikke dra hjem, tjener ikke penger og er i tillegg redd for å bli hentet av politiet og kastet ut - med risiko for også å bli fratatt muligheten til å komme tilbake til Norge for å jobbe senere.

UDI har svart på bonde Jan Magne Hovdas henvendelser med standardiserte formuleringer, men det er all grunn til å se på denne ekstraordinære situasjonen med et visst skjønn.

At myndighetene tilpasser regelverket i disse tilfellene trenger ikke ha noen form for presedens for senere utenlandsk arbeidskraft. En pandemi med tilhørende smittefare og fysiske, praktiske utfordringer med å reise tilbake til hjemlandet bør gi grunn til å lempe på kravene om å måtte være ute av Norge i et halvt år for å kunne søke om ny arbeids- og oppholdstillatelse.

Annonse

Les også: Advokat mener sesongarbeidere i Norge må få bli ut neste sesong

Også advokat Brynjulf Risnes, som kjenner temaet immigrasjon godt, mener myndighetene bør ta i bruk sine verktøy for å gi sesongarbeiderne forlengede tillatelser. Det handler vel så mye om å sikre norsk landbruksnæring helt essensiell arbeidskraft som kan gå på en ny arbeidsperiode når grøntsesongen starter allerede i mars.

Inntil videre har verken Justisdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet eller Utlendingsdirektoratet gitt konkrete svar på problemet for sesongarbeiderne som ikke har kommet seg hjem.

Det tærer på, både psykisk og økonomisk. Det tærer på bøndene som huser dem og som er redd for at de er med på å bryte loven. For alles del må de riktige departementene raskt komme med fornuftige avklaringer.

Man bør ikke straffeforfølges eller rammes av sanksjoner fra UDI hvis man har gjort det man kan for å prøve og reise ut og holdt UDI informert om situasjonen underveis.

De som har måttet bli i Norge ufrivillig, på grunn av ytre omstendigheter - koronaen - bør få arbeids- og oppholdstillatelse også for kommende sesong. Det er smittevernmessig tryggest, økonomisk riktig for arbeiderne og en viktig håndsrekning til jordbruksnæringa som er avhengig av arbeidskraften i våronna.