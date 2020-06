De siste årene har vi sett en sentralisering i Norge. Flytting av folk, arbeid, kapital og mat til sentrale strøk har økt under den Høyre-ledede regjeringen. Som vi har skrevet og vist før, blant annet i artikkelserien Den stille sentraliseringen i 2019, har regjeringens sentraliseringsreformer ført til færre statlige arbeidsplasser i distriktene og småkommunene. Nå er det på tide å tenke annerledes.

På mange måter kan vi si at 12. mars utgjør et skille for et framtidig Norge. Ikke bare innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig, den manglende beredskapen og planleggingen i forkant av pandemien har vært en vekker.

Det vi kan ta med oss videre, er likevel det digitale spranget store deler av samfunnet gjorde da de som kunne jobbe hjemmefra, ble pålagt hjemmekontor. Vi kan konstatere at Norge har gått videre. Offentlige etater og private virksomheter har vært i stand til å jobbe også fra andre steder enn på kontorene. Helsevesenet, der det lenge har vært jobbet med telemedisin, har gjennomført tusenvis av møter med pasienter via videokonferanse.

Annonse

Brått er vi gode på Zoom, Teams og Hangout, vi har gjenoppdaget telefonsamtalen, og vi planlegger og gjennomfører møter vi bare for noen måneder siden trodde ikke var mulig. For distriktene bør disse erfaringene være godt nytt. Det gjør at arbeidsplasser i langt større grad kan desentraliseres ved å flyttes ut av storbyene eller regionsentraene.

En forutsetning er selvsagt at vi har tilgang til høykapasitets bredbånd over hele landet. Er det noe koronakrisen har vist oss, så er det hvor viktig god nettdekning er for arbeid og fritid.

Det er positivt at regjeringen under koronakrisen la mer penger på bordet i den statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging i grisgrendte strøk, men her må det satses ytterligere. En minimumskapasitet på 10 mbits nedlastingshastighet, som regjeringen vil gjøre leveringspliktig, er heller ikke raskt nok. Regjeringen satte den leveringspliktige hastigheten så lavt for ikke å forstyrre det kommersielle markedet. Nå må derimot befolkningen, de som skal jobbe og bruke bredbåndet i hverdagen, settes først – ikke markedet.

Telenor-sjef Sigve Brekke har uttalt at de ansatte i selskapet i fremtiden skal kunne velge hvor de vil jobbe. Det er et sprekt utspill. Bedrifter og offentlige virksomheter må selvsagt regne inn at de fremdeles har et arbeidsgiveransvar på arbeidsplassen, om den er hjemme, på kontoret eller et annet sted.

Det er selvsagt ikke alle som i større grad kan jobbe hjemmefra. Men de som ivrer for sentralisering må gå i tenkeboksen på nytt. La oss jobbe for å desentralisere landet.