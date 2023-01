Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det mangler dessverre ikke på angrep på de ordningene som sikrer bosetting, aktivitet og verdiskaping i hele landet. Sist ut er inntektssystemutvalget, som ønsker å jevne ut inntekter mellom kommunene.

Det høres tilforlatelig ut, inntil det blir klart hva det innebærer i praksis.

Utvalget vil frata vertskommunene til norske vannkraftanlegg deler av konsesjonskrafta si. Det er svært gledelig at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) nylig skjøt ned forslaget.

– Utgangspunktet til regjeringen er at det ikke er aktuelt å følge dette forslaget, sa statsråden til Lokalsamfunnskonferansen på mandag.

Konsesjonskrafta er den lovfestede andelen av vannkraftverkenes produksjon som skal leveres til de berørte kommunene - til lav pris. For tiden betaler kommunene 11,77 øre per kilowattime for denne krafta. Kommunen kan selge krafta videre - til markedspris.

Inntektssystemutvalget mener at inntektene fra konsesjonskrafta skaper stor ulikhet mellom ulike kommuners inntekter. Det er grunn til å minne om at konsesjonskraft bare er en av mange faktorer som gjøre kommuneøkonomier høyst ulike.

Det er også grunn til å huske på at kraftkommunene allerede deltar i den ordinære utjevningen av inntekter som skjer gjennom statlige ordninger.

Endelig må det påpekes at ordningen ikke bare skal kompensere kommuner for naturinngrep. Den skal også motivere nye kommuner til å si ja til kraftutbygging.

Organisasjonene Norsk Industri, Zero og Statnett har vidt ulike oppgaver. De er imidlertid enige om at Norge styrer mot kraftmangel om få år.

Kommunene som eier kraftverk har fått kraftige inntektsreduksjoner med regjeringens ferske grunnrente- og høyprisskattegrep. Dersom regjeringen også skulle frata vertskommunene konsesjonskraft, vil det føye skam til skade.

Kraftkommunene mister 3 milliarder kroner i år, i form av ekstraordinært trekk i rammetilskudd for kommuner i områder med svært høye strømpriser. Dette trekket skal være et engangstilfelle, har Stortinget vedtatt.

Regjeringen må følge opp, og snarest gjøre det klart at også den utskjelte ekstraskatten på kraftproduksjon ikke skal gjelde neste år. Skatten tar 23 prosent ekstra av den andelen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Et land som ser kraftmangelen i hvitøyet må gjøre det mer attraktivt, ikke mindre attraktivt for kommuner og kraftsektor å etablere ny kraftproduksjon.