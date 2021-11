Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I vår registrerte myndighetene rekordmange 48 ulveynglinger på den skandinaviske halvøya. 1. oktober i år var det ifølge ulveforskerne 489 individer i den skandinaviske ulvebestanden. I den norske delen av bestanden var det offisielt 8,5 ynglinger. Bestandsmålet er på 4-6.

Det er derfor knapt overraskende at kvotene for jakt på ulv i Norge er høye i år. Ulveforskerne i Skandulv beregnet i juni i år at den norsk/svenske bestanden av ulv vil få nullvekst neste år - dersom det tas ut 75 dyr.

Svenske myndigheter har åpnet for jakt på inntil 33 ulver kommende vinter. Norske rovviltnemnder har satt kvoten til maksimalt 59 ulver.

Dersom både den norske og svenske kvoten blir fylt, noe som erfaringsmessig er svært usannsynlig, vil det altså bli tatt ut 92 ulv i vinterens jakt.

Med et slikt uttak beregner Skandulv at det vil være 465-471 ulver i Skandinavia i oktober neste år, en nedgang på 4 prosent fra oktober i år.

Naturvernforbundets oppskriftsmessige klage på jaktkvotene ser utelukkende hen til de 54-57 ulvene som ble registrert i Norge sist vinter. Klagen ser bort fra de 52-56 øvrige ulvene som levde i grenserevir mellom Norge og Sverige, og de mange ulvevalpene som er født på norsk jord etter at den offisielle tellingen tok slutt.

Bare slik kan forbundet få jaktkvotene, som ifølge forskerne er marginalt bestandsregulerende, til å fremstå som store og farlige overfor opinionen.

Denne klagen kan klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) trygt se bort fra. Det norske bestandsmålet vil med stor sannsynlighet bli oppfylt også i vinter, selv om jaktkvotene blir fylt. De siste to årene er det offisielt registrert 8,5 norske ynglinger.

Ap/Sp-regjeringen vil "styrke de regionale rovviltnemndenes rolle. Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser", som det står i regjeringsplattformen.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet har utdypet målsettingen i et intervju med Rovdyr.org: "Både jerv og ulv ligger over bestandsmålet, og et hovedpunkt i plattformen er å få disse artene ned på mål."

Isåfall er det mer nærliggende for statssekretæren å øke vinterens ulvekvote enn det er å kutte den.