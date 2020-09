Vi har blitt et hytteeiende folk. Det finnes i dag vel 438.000 fritidsboliger i Norge, og det bygges stadig flere hytter – mange av dem i distriktskommuner. I takt med at hyttene blir større og større og standarden tilsvarende bolighus, øker også bruken av hyttene.

Mange tilbringer mye tid på hyttene, og med utbygging av for eksempel høykapasitets bredbånd er det ikke vanskelig å se for seg at hjemmekontorer for mange blir gjort om til hyttekontorer. At en aldrende befolkning også vil tilbringe mer tid på hytta, bør heller ikke komme overraskende på hyttekommunene gitt den økte standarden på nye hytter.

Også stat og kommune må ta inn over seg at bruken av fritidsboliger har endret seg. Når folk kan tilbringe halve året på hytta si, må også pengene følge med til kommunen hytta ligger i.

I dag har hytteeiere krav på å få de samme tjenestene i hyttekommunen som i kommunen de bor i. Det gjør det utfordrende for småkommuner med stram økonomi, som i helger, ferier og høytider må planlegge bemanningen av helsepersonell og beredskapstjenester ut fra å kunne tilby gode tjenester til hytteeierne – uten at de får kompensert for det. Mange hyttekommuner er distriktskommuner med store avstander. Når hyttefolket trenger bistand, kan det gjøre store innhogg i budsjettene til kommunens helsetjenester.

Nå tar ordføreren i Nore og Uvdal til orde for at skatten folk betaler blir delt mellom hjemkommunen og hyttekommunen. I Kongsberg-regionen er det rundt 20.000 hytter, og kommunene ber nå sentrale myndigheter om å sette i gang en prøveordning der man ser på fordelingen av skatteinntekter.

Ordfører Jan Gaute Bjerke (Ap) i Nore og Uvdal sier til NRK at kommunen ikke har ressurser til å ivareta flerdobling av innbyggertallene. Han ønsker likevel å fortsette å bygge ut hytter i kommunen, og mener hyttene innebærer ressurser Nore og Uvdal kommer til å trenge.

Da er han også ved kjernen av det mange distriktskommuner tilsynelatende ikke har tatt hensyn til; at massiv hytteutbygging også koster. Kommunene kan ikke planlegge for hyttebygging uten å ta det økte behovet for velferdstjenester inn i regnestykket.

Initiativet fra ordfører Bjerke og resten av Kongsberg-regionen er rett vei å gå, og kan bli en god start. Når mange i praksis i dag bor i to kommuner, må det avspeiles i kommunenes inntekter. Pasientgrunnlaget for lokale legevakter og lokalsykehus er mange steder flere ganger høyere enn det de offisielle innbyggertallene tilsier. Da trenger vi en mer rettferdig fordeling av skatteinntektene.