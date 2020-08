Kvoten må opp

Førstkommende fredag skal rovviltnemndene på Østlandet behandle lisensjakta på ulv til vinteren. Innstillingen lyder på uttak av to flokker som i dag lever innenfor ulvesonen (Kynna og Aurskog) med inntil 16 ulv.

I tillegg foreslås en kvote på 12 dyr utenfor ulvesonen.

Det er verd å merke seg at det er Fylkesmennenes miljøavdelinger som bemanner sekretariatet for rovviltnemndene.

I de to foregående jaktsesongene har rovviltnemndene vedtatt større kvoter enn sekretariatet har foreslått. Deretter har Klima- og miljødepartementet overprøvd vedtakene, og vedtatt de opprinnelige kvoteforslag fra Fylkesmennene.

Det vil være et uholdbart resultat i år. Sekretariatets forslag til uttak av ulv er for lavt.

Forskerne i Skandulv beregner hvert år hvor mange ulv som må tas ut for at den skandinaviske ulvebestanden skal ha nullvekst.

I mai i år meldte forskerne at Norge i vinter må ta ut 23 til 29 ulv for at den norske delen av bestanden ikke skal vokse. De to tallene er beregnet med utgangspunkt i faktisk tilvekst de siste tre, respektive de siste fem årene.

Med utgangspunkt i forskningen vil en kvote på 28 ulv, dersom den blir fylt, altså kunne holde den norske delbestanden stabil.

Men Stortinget har ikke bestilt noen nullvekst. Det har bestilt en lavere ulvebestand. I Norge er det offisielt 8,5 ynglinger av ulv. Bestandsmålet er mellom 4 og 6.

Også de øvrige rovviltnemndene i Norge kan vurdere å vedta ulvejakt til vinters. Men erfaringsmessig skytes det her svært få ulv.

Det norske regelverket krever at uttak ikke må true bestandens overlevelse. Både departement og domstol legger til grunn at vilkåret knytter seg til den sør-skandinaviske ulvebestanden.

Svensk forvaltning legger til grunn at en norsk/svensk bestand på 340 ulv har «gynnsam bevarandestatus». Ifølge Skandulv-rapporten er det nå beregnet å være 478 ulv, ifølge Skandulv. Det er altså mye å gå på.

Miljøforvaltningen ser i økende grad rovdyr med skandinaviske briller. Jaktkvoten for bjørn i høst er satt lavt i Norge, også fordi svenskenes uttak av bjørn for tiden er høyt, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

Det er økende behov "for å vurdere tiltak som kan bringe bjørnebestanden i Norge nærmere vedtatte bestandsmål", sier Hambro.

Samme logikk tilsier økt uttak av ulv i Norge, siden svenskene har tatt ut mindre ulv de siste årene. Det øker behovet for økte kvoter i Norge, slik at også ulvebestanden kan bringes nærmere vedtatte bestandsmål.