Melkekvote-ordningen har som formål å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet, hensyntatt distriktsprofil og variert bruksstruktur.

Kvotene sørger for at adgangen til å produsere melk til industriformål er begrenset. Begrensede goder har en verdi.

Den som ønsker å etablere seg som ny melkeprodusent, eller utvide sin eksisterende, må skaffe mer kvote. De kan kjøpes fra staten eller fra andre produsenter, i et etablert marked.

Siden 2008 har det også vært mulig å leie melkekvote. Det betyr at bønder som slutter med melkeproduksjon kan sitte som eier av kvoten i et ubegrenset antall år, og høste kapitalavkastning gjennom å leie den ut til en produsent.

Ifølge enkelte bønder er det like lønnsomt å leie ut kvoten som å produsere melk på den.

Denne ordningen har tappet norske melkeprodusenter for milliarder av kroner, og problemet vokser stadig, etter som flere melkebønder gir seg uten å måtte selge kvoten. Mer enn hver sjette liter melk produseres nå på leid kvote.

Bøndenes organisasjoner ønsker å begrense muligheten til utleie, og har samlet seg om en maksimal utleieperiode på sju år. Deretter må kvoteeieren starte opp med melkeproduksjon igjen selv – eller selge kvoten.

Fylkesleder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag tar her i avisen til orde for å redusere leieperioden ytterligere.

– I fjor var kravet å begrense perioden til 7 år. Jeg mener vi må vurdere å rive av plasteret raskere, sier Gjems. Det er en vurdering vi støtter.

Staten nektet i fjor å etterkomme bøndenes krav, og mener at redusert kvoteleie vil gi en «kraftig innskrenking av fleksibiliteten» og er «utfordrende for produsenter som har investert og basert sin drift på å leie inn deler av kvoten».

Det er verdt å minne om at det finnes et fungerende marked for kjøp og salg av melkekvoter som gir fleksibilitet. En tidsfrist for kvoteutleie vil øke utbudet av kvoter for salg. Det vil, alt annet likt, redusere salgsprisen.

Tilhengerne av kvoteutleie påpeker at melkeprodusenter som i dag leier kvote, må gjøre en kraftig investering, ofte med økte rentekostnader, dersom de isteden må kjøpe kvote.

Det er riktig at disse produsentene får rentekostnader istedenfor leiekostnader. Men når lånet til kjøp av melkekvote er nedbetalt, for eksempel etter 20 år, eier produsenten hele kvoten.

Produsenter som betaler kvoteleie i 20 år, har fortsatt ikke ervervet noen ting. De har bare sendt penger ut av næringa.

Et partssammensatt utvalg vurderer tiltak som kan bidra til å redusere prisnivået på kvoter og redusere andelen leid kvote. Tiltakene er ventet før påske.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kan ikke være bekjent av å holde hånda over en ordning der aktive matprodusenter må betale stadig mer avkastning til passive kvoteeiere.