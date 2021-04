Kvinnekamp for bedre helsetilbud

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nær 93.000 personer er medlem i Facebook-gruppa Bunadsgeriljaen. De fikk følge av ytterligere noen hundre da de tirsdag denne uka inngikk samarbeid med Barselopprøret inn mot stortingsvalget til høsten.

Målet er at ingen flere fødeavdelinger skal legges ned, at det skal være nok ressurser på alle fødeavdelinger og at kvinner over hele landet skal få det barseltilbudet de har krav på. Mer enn 115 fødeavdelinger er lagt ned de siste 40 årene. I dag er det 45 fødetilbud spredt rundt i landet.

350-360 kvinner når ikke fram til fødeklinikken i tide, årlig. Omtrent halvparten føder under transport. Nationen har tidligere fortalt historiene til fem fødekvinner i Vest-Telemark, som fødte i ambulansen, i veikanten og i trappa (!).

Det er så lett å si at det er en naturlig ting å føde og at det går fint med de fleste. Det gjør det, heldigvis.

Men av og til er tolv mil - eller en fjord imellom - altfor langt. Mange kvinner har fortalt om fødsler som gikk så altfor fort eller så forferdelig galt.

En tredel av barselkvinner opplevde fødselen som traumatisk. En ny rapport fra Helsedirektoratet viser kraftige kutt i fødselsomsorgen de siste årene, skriver Adresseavisen.

Fødselstallene i Norge faller dramatisk og er nå nede i 1,48 barn per kvinne. Befolkningsveksten i Norge har ikke vært lavere på 20 år.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) tok i Nationen til orde for en økonomisk premiering til familier som får flere enn to barn, i form av direkte støtte eller som skattefradrag. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har sans for forslaget og den politiske debatten er i gang.

Økonomiske insentiver har vist seg effektive på mange politikkområder og vi utelukker ikke at det kan være et svært godt tiltak også her. Barn er en fantastisk glede, men opplagt også en stor utgift, særlig når de vokser til.

Trygghet spiller også en stor rolle. Når en kvinne skal føde, er hun på sitt mest sårbare. Å vite at hun og barnet eller barna blir ivaretatt så godt det lar seg gjøre, er avgjørende. Det må fødekvinner kunne være sikre på, om de bor i byen eller på bygda.

Avstand er distriktsfolkets største fiende, skrev Nationen-spaltist Torill Olsen denne uka: "Avstand er ikke bare en fysisk, men også en mental størrelse. Når alt som kan krype og gå av maktmennesker har klumpet seg sammen i hovedstaden og skal fordele godene, mister de fort orienteringssansen og blir en smule nærsynt. De står i fare for å miste kontakten med folket som bor lengst unna og er utenfor synsvidde."

"Vi gir oss aldri!" sier Bunadsgeriljaen: "Vi skal kjempe helt til alle kvinner i hele vårt langstrakte land har et trygt og godt fødetilbud".

Den kampen fortjener de støtte for. De har vår.