Kutt skaper misnøye, lokapolitikerne må ta støyten

Robust eller ribbet? Det er en grundig gjennomgang av økonomien i 43 sammenslåtte kommuner Klassekampen har gjort. De har funnet at 35 av dem kutter i tjenestene til innbyggerne for å få budsjettet for 2021 til å gå ihop.

Det samme viser en serie artikler vi har skrevet her i Nationen. Det står i sterk kontrast til kommunalminister Jan Tore Sanners (H) uttalelse i Klassekampen, der han understreker at "målet med kommunereformen ikke først og fremst handler om økonomi, men å gi innbyggerne bedre tjenester, uavhengig av hvor i landet de bor".

Riktignok er ikke penger er den eneste ingrediensen i all kvalitet, men statsråden må altså innse at det motsatte er i ferd med å skje: Mange mennesker får et dårligere tjenestetilbud.

Og problemet er ikke de store, uforutsette kostnadene ved koronapandemien. Der har staten i stor grad stilt opp, slik at kommunene har kunnet tilpasset seg smitteverntiltak, bygge opp teststasjoner og smittesporingsapparat og legge til rette for restriksjoner i skole, barnehage og sykehjem.

Den kommunale frustrasjonen handler om allerede skrapede kommunekasser som har vært gjennom innstramminger over år. Kommunene har fått stadig nye pålagte oppgaver som ikke er fulgt opp av tilstrekkelig finansiering. Det koster kommunene dyrt at befolkningen blir eldre og at man får flere innbyggere med sammensatte behov.

Etter sammenslåing med naboen støter de i tillegg på nye utfordringer med plan- og omstillingsarbeid. Kommunene fikk tilskudd til selve sammenslåingsprosessen, men 1. januar var det slutt. Reformen gir ikke ytterligere overføringer og støtte fra staten.

Lokalpolitiker Mette Måge Olsen fra Ap i Homestrand mener regjeringen gjør det vanskelig for kommunene: "Vi har på en måte gjennomført politikken de ba oss om fordi vi ble bedt om det, og så blir vi blir straffet for det etterpå".

For det er de folkevalgte i lokalsamfunnene som får kritikken når prioriteringene hardner til.

Det er de som må svare for færre sykehjemsplasser, færre lærerstillinger, nedlegging av grendeskoler, kutt i tilbudet til de rusavhengige, kutt i overføringer til private barnehager, dårligere tilbud til psykiatriske pasienter og i hjemmetjenesten.

Det skal spares penger i barnevernet og ved å mørklegge gatelys. Det blir dårligere åpningstider i svømmehall, bibliotek og sfo. Det er knapt til å unngå at noen kommuner blir et litt dårligere sted å bo. Og innbyggerne mister tilliten til lokalpolitikerne.

Solberg-regjeringas mantra for kommuensammenslåing var bedre tjenester og likeverdige tilbud, stordriftsfordeler og bærekraftig økonomi. Den reelle tilstanden i mange kommuner er rett og slett alarmerende.