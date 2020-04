Kutt i utslipp - ikke matproduksjon

Landbruket har fått sin klimaplan. Det kunne gått galt, men det gikk bra.

Bra fordi planen legger til grunn at ingen klimatiltak i sektoren kan gjennomføres uten å se hen til at matforsyning og -sikkerhet må ligge til grunn for alle tiltak.

De som vil se kraftige tiltak i jordbruket snakker ofte om at alle sektorer mener de er unike og bør skjermes mot kostbare klimatiltak som skader egen sektor, men at alle må bidra. Det er nok en korrekt observasjon.

Det betyr ikke at alle sektorer kan behandles likt. Alle sektorer kan og må bidra. Men noen utslippskutt har for alvorlige skadevirkninger. Redusert matproduksjon er en slik.

Klimaendringene truer allerede verdens matforsyning, advarer FNs klimapanel (IPCC), som forventer at verdens etterspørsel øker 14 prosent hvert tiår.

Jordbrukets utslipp av metan via husdyr har vært utsatt for stor oppmerksomhet i de senere år. Selv om både dyre-metanutslippene og antallet drøvtyggere her i landet har gått ned siden krigen, blir det fremstilt som klimanødvendig at vi produserer mindre kjøtt.

Jordbrukets klimaplan skal kutte klimagassutslipp uten å ta ned kjøttproduksjonen, samtidig som planteproduksjonen øker. En annen fremgangsmåte er ikke mulig, om man skal ta IPCC på alvor.

Reduserte utslipp fra dyrehold er ikke desto mindre en viktig bestanddel i klimaplanen. Gjennom agronomi og avl skal innsatsbruken per produsert enhet gå ned, samtidig som de biologiske prosessene i dyrene skal gi mindre gassutslipp fra dyrenes fordøyelse. De resterende utslippene skal i større grad brukes til biogassproduksjon.

Jordbruket vil også øke karbonbindingen i jorda. Halm og trevirke som råtner, slipper ut karbon. Brent til kull kan virket pløyes ned i jorda, og ligge der stabilt i 1000 år. I denne tiden har kullet positiv effekt på jordas tørkebestandighet og næringsstabilitet.

Teknologien er enkel, men logistikk- og arealkrevende. Biokull-lagring krever lønnsom skalering og bruk over hele landet.

Det er gledelig at regjeringen nå synes å legge landbrukets forståelse av husdyr, utslipp og karbonbinding til grunn.

Reaksjonene fra regjeringshold er at jordbruket gjennom klimarapporten tar ansvaret sitt på stort alvor, og at næring og stat skal jobbe sammen for å nå klimamålene.

Kursen for omforente utslippskutt er satt. Nå må virkemidlene på plass.