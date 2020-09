Kunnskap må respekteres

Dersom regjeringens omsorg for distriktene kan måles i utredninger og kartlegginger, ser det bra ut for landet.

Distriktsnæringsutvalget skal utrede privat næringslivs betydning for lokalsamfunnene, og vurdere hva som styrker og hemmer lønnsom distriktsnæring.

Ungdommens distriktspanel skal hente inn forslag fra ungdom rundt om i landet. Til våren skal det munne ut i ti råd for hvordan distriktspolitikken kan holde ungdommen på bygda.

1. desember i år kommer demografiutvalget, ledet av eks-statsråd Victor Norman, med sin utredning.

Utvalget utreder hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene. Kommuner som Lierne og Tydal (Trøndelag) fremskrives å miste henholdsvis hver tredje og hver fjerde innbygger de neste 30 årene, ifølge SSB.

Samtidig vil befolkningen bli eldre i den samme perioden. Det betyr større rift om yrkesaktive på bygda, samtidig som det blir færre yrkesaktive til å betale for flere sykehjemsplasser.

Bedre enn tiltakspakker er det å la distriktsnæringene slippe den skjema- og detaljstyring som mange gründere, selvstendig næringsdrivende og bedriftseiere opplever på kroppen.

Regjeringen har lettet på distriktsnæringenes vilkår, blant annet gjennom å redusere og samordne statlige innsigelser.

Dessverre ser vi også en hang til at regjeringen overser eller overprøver de råd og faglige tilrådinger den bestiller.

Statsministerens parti Høyre konkluderte i fjor med nei til grunnrenteskatt på oppdrettsindustrien. På dette tidspunktet var det et halvt år igjen til Lakseskatteutvalget skulle levere sin innstilling.

Utvalget anbefalte ikke overraskende grunnrenteskatt som en god måte å skatte en svært profitabel, arealbasert næring på.

Demografiutvalget skal beskrive mer treffsikre distriktsordninger innenfor strammere økonomiske rammer.

Blant løsningene som skal utredes, er "større strukturelle grep". Vi frykter at dette bestiller argumenter for ytterligere kommunesammenslåing.

Det finnes få holdepunkter for at innbyggerne i små bygdekommuner er misfornøyd med kommunen sin. Tvert i mot er tilfredsheten med for eksempel eldreomsorg høyere på bygda.

Regjeringspartiene ynder å peke på at flere næringer på bygda går godt, og advarer mot sutring og mismot.

Vi må ikke henfalle til defaitisme i kommunespørsmålet heller. Det er ingen naturlov at distriktskommuner blir for små og forsvinner. Regjeringen vil ha levedyktige samfunn over hele landet. Vil den målet, må den ville midlene.