Kritisk for små og mellomstore bedrifter

Tirsdag ble det klart at regjeringen viderefører de strenge tiltakene i alle fall fram til 13. april. Det er riktig og viktig at de nasjonale tiltakene fortsetter, men vi må også sørge for at næringslivet vårt og enkeltpersoner som blir rammet av permitteringer og nedstengninger kommer seg gjennom krisen.

Vi har den høyeste arbeidsledigheten siden 1930-tallet; 10,4 prosent (tirsdag). Mange vil ha en jobb å gå tilbake til når tiltakene blir opphevet. Men mange vil ikke ha en jobb å gå til.

Særlig er det små og mellomstore bedrifter som nå blør, for å bruke ordene til NHO-sjef Ole Erik Almlid. Ifølge NHO har allerede halvparten av NHOs medlemsbedrifter med færre enn ni ansatte permittert folk. Almlid peker på at mange av de små og mellomstore bedriftene ikke kvalifiserer til å motta hjelp via de krisepakkene regjeringen til nå har lagt fram. Vi kan minste "en hel generasjon gründerbedrifter", sier administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Bedrift.

Bedrifter må stenge, enten som følge av statlige pålegg, eller fordi kundene og bestillingene forsvinner. Spesielt handels- og serviceyrker er hardt rammet. Vi ser allerede at reiselivsnæringen kneler over store deler av landet. Transport- og reiseliv er de sektorene som per nå er hardest rammet, der en av fire arbeidstakere nå er arbeidsledige. I Trysil, en kommune der befolkningen blir tidoblet i en vanlig påske, er totalforbruket for tilreisende beregnet til å være 1,2 milliarder kroner.

De strenge nasjonale tiltakene er nødvendige for at vi skal begrense smitten. Men det må komme mer penger, flere krisepakker fra regjeringen når smittetiltakene ikke opphører før tidligst i midten av mai.

Regjeringen har flere gange påpekt at mange bedrifter vil gå konkurs, og at noen av dem ikke ville være lønnsomme uansett. Men vi vet ikke hvor mange av bedriftene som også slet økonomisk eller var nyetablerte før koronaepidemien rammet oss, som faktisk ville klare seg.

Når levering av varer, tjenester og produksjon stopper opp i en periode som vi akkurat nå ikke vet hvor lenge vil vare, må vi også ha de riktige virkemidlene. Krisepakkene som har kommet er riktige og nødvendige, som at staten tar hoveddelen av kostnadene for permittering de første 20 dagene, men de er ikke nok. Ifølge en undersøkelse SMB Bedrift har utført, mener 42 prosent av de små og mellomstore bedriftene at det er fare for konkurs om situasjonen ikke bedrer seg før sommeren.

Hvordan Norge og verden kommer ut av denne krisen, og hvor mange som på sikt vil bli rammet, avhenger av at folk har en jobb å gå til når det strenge regimet med karantene og isolasjon forsvinner.