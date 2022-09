Kritisk for ett av våre aller viktigste yrker

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Over 30.000 sykepleiere er ansatt i norske kommuner i dag. Det er ikke nok.

Da Nav publiserte sin bedriftsundersøkelse i mai, som viser hvilke yrkesgrupper det er manko på, ble det klart at Norge per i dag trenger 15.750 flere ansatte i helsesektoren totalt. Det mangler 6600 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Det har manglet arbeidskraft i helsesektoren over flere år, og problemet har økt de siste årene. Det er tidligere anslått at vi kommer til å mangle 28.000 sykepleiere i 2035. Den allerede merkbare «eldrebølgen» kommer til å prege den kommunale helse- og omsorgstjenesten i tiden fremover.

Flere sykepleiere blir nødvendig, både på sykehjemmene og i hjemmesykepleien i kommunene. Rekrutteringen må bli atskillig bedre – det vil si det må utdannes flere – og flere sykepleiere må bli stående i jobben lenger. Altfor mange velger å gå ut av yrket lenge før de når pensjonsalder.

Da Norsk Sykepleierforbund feiret seg selv før helgen, ble det med rette lagt vekt på hvor viktig yrket er. Velferdsteknologi og andre hjelpemidler kan lette og overta stadig flere oppgaver og være et godt supplement, men ikke alle funksjoner kan digitaliseres. Mennesker vil alltid trenge andre mennesker.

Allerede i 2019 uttalte daværende helseminister Bent Høie (H) til sykepleien.no at sykepleiermangelen på enkelte avdelinger og enheter var «så stor at det betyr utfordringer for kvaliteten, både på sykehus og i kommunene».

Helsepersonellutfordringen er ikke særegen for Norge. Den demografiske utviklingen er den samme i hele Europa. I tillegg er mange utmattet, etter å ha stått i førstelinja i bekjempelsen av koronapandemien. Sykepleierne har ikke kunnet ha hjemmekontor.

Spesielt krevende er det i distriktene, der det er vanskeligst å rekruttere. Tall fra KS viser at 86 prosent av kommunene finner det utfordrende å få tak i sykepleiere, forteller nrk.no. Det er kritisk når det er en politisk oppgave å sørge for likeverdige helsetjenester over hele landet.

Støre-regjeringen og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer ikke utenom et ordentlig krafttak for å bøte på kompetansemangelen i helsesektoren. Større utdanningskapasitet og flere praksisplasser er nødvendig. Det samme er muligheten til hele stillinger, et tilfredsstillende lønnsnivå og en arbeidshverdag og -mengde som oppleves overkommelig.

Lav grunnbemanning skaper en dårlig spiral. Da vokser arbeidsmengden og turnusen blir krevende for de ansatte. Det øker sykefraværet og arbeidspresset samtidig som trivselen går ned. Motivasjonen faller og flere søker seg over i andre yrker.

Den spiralen må ikke minst kommunene, som en vesentlig arbeidsgiver, sørge for å snu.