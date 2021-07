Kritikken mot TikTok

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ifølge Medietilsynet bruker 65 prosent av norske barn mellom ni år og 18 år TikTok-appen. TikTok er en videodelingsplattform, og har over 1,5 milliarder brukere globalt. Aldersgrensen for å opprette egen bruker er 13 år. TikTok er kinesiskeid.

Mens stadig flere barn og unge i Norge og resten av verden deler sine videoer på TikTok, så blir lista over avdekkede kritikkverdige forhold ved TikTok stadig lenger.

I fjor fikk The Intercept tilgang på interne dokumenter med retningslinjer for moderatorer som jobbet for appen.

Mennesker med "stygt ansikt" bør ikke frontes for mye på appen, fordi det gjør videoen "mindre attraktiv" for seeren, står det i ett av dokumentene. Det samme gjelder mennesker med "unormal kroppsform", som er for tykke eller for tynne.

Videoer som er filmet på steder som ikke "ser bra ut", et skittent eller rotete hus, kan også virke mindre attraktivt for nye brukere, mente TikTok.

I en rapport fra Australian Strategic Policy Institute i fjor, kom det fram at TikTok fjernet videoer som brukte ord som "homofil", "lesbisk" og "transperson" på åtte språk, blant annet russisk, bosnisk og arabisk.

TikTok forsvarte seg med at ikke drev med sensur, men at det var et forsøk på "lokal moderering".

Denne uka meldte NRK at TikTok igjen ble anklaget for underlig styring – eller sensur. "Fredag 4. juli skulle TikTok-brukeren Ziggi Tyler oppdatere beskrivelsen sin på TikTok Marketplace – den sosiale medieplattformens nye satsing, der brukere av appen kan komme i kontakt med potensielle sponsorer og sikre reklameavtaler", skriver NRK.

Men da Tyler skulle skrive at han var engasjert i aktivisme for svartes rettigheter i beskrivelsen sin på appen, ble ord som "black", "black lives matter" og "black support" stoppet. Det var merket som "upassende innhold" av TikTok, ifølge Forbes.

Som et eksperiment forsøkte Ziggi Tyler å skrive "neo-nazi" og "I am a white supremacist" i sin presentasjon. Det passerte uten problemer fra TikTok. Nå har over en million mennesker sett videoen der Tyler anklager TikTok for sensur.

En talsperson for TikTok forsvarer seg med at algoritmen i appen automatisk stopper setninger som inneholder ordene "black" og "die".

Men selv om det er algoritmene som bestemmer mye av det som filtreres ut, vil aldri disse filtrene bli helt nøytrale, sier Lisa Reutter til NRK. Reutter forsker blant annet på stordata, kunstig intelligens og algoritmisk styring ved NTNU.

"Det er alltid valg man tar når man lager disse systemene. Og disse valgene er verdibaserte, og baserte på bedriftens retningslinjer", sier Reutter.