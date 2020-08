Krise- og sparebudsjett

Koronapandemien ble ingen kvartalsregnskapsøvelse. Den vil påvirke årets, og særlig neste års budsjett, kraftig.

Regjeringen er samlet til en budsjettkonferanse der tunge budsjettkapitler på utgiftssiden blir enda tyngre. Ledigheten er nær 50 prosent høyere enn i februar. Helsevesenet har store ekstrautgifter som følge av korona.

Midlertidige stillingshjemler i politiet må forlenges for å ta hånd om smittevernbrudd ved grensen, på byen og på private fester.

På inntektssiden er det grunn til å vente seg nedjustering av statens skattinntekter. En skatteskjerpelse for å kompensere for dette til neste år vil neppe komme.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) snakker om økt jobbvekst, og vil dermed neppe gå for økt bedriftsbeskatning. Ei heller for økt inntektsskatt for lønnstakere som knapt får reallønnsøkning i år.

Løsningen for et balansert 2021-budsjett ligger dermed på utgiftssiden. Den er stor allerede.

Da regjeringen overtok, utgjorde utgiftene til offentlig forvaltning 55,4 prosent av brutto nasjonalprodukt. Etter fem blåblå år var andelen 59,1 prosent.

"Årsakene til det er både at verdiskapingen i fastlandsøkonomien vokste svakere ... samtidig som økte offentlige utgifter ble brukt for å dempe de negative effektene av oljeprisfallet", er SSBs beskrivelse.

Det er knapt mulig å se en reduksjon i det offentlige byråkrati under tidenes blåeste regjering. Selv med 72 færre kommuner økte byråkrattallet i kommunene med 9 prosent fra 2015 til 2019.

I fjor jublet den daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) for 5500 færre byråkrater i staten. Men nedgangen ga ikke reduserte offentlige utgifter.

Nedgangen skjedde nemlig gjennom at statlige virksomheter som Jernbaneverket og kirken ble skilt ut fra staten. Korrigert for dette vokste antall byråkratstillinger med nær 900.

Norge trenger et velfungerende byråkrati. Skal det krympes, må oppgavene krympe. Det nødvendige budsjettkravet om årlig effektivisering som de bevilgende myndigheter stiller til statlig virksomhet må følges av mer definerte, prioriterte og avgrensede oppgaver.

Vi kan ikke spare oss til fant. Norge etter oljen trenger færre skjema, men også flere fastlandsjobber. Inntektssiden og verdiskapingen må opp.

De gruvene, kraftverkene, fabrikkene, bedriftene som skal erstatte oljeinntektene er, for en stor del, verken planlagt eller bygd. Det kan ikke en blå regjering unnlate å gjøre noe med.