Krig i kornkammeret

Over natten endret Europa seg. "Freden er blitt knust på vårt kontinent. Vi har nå krig i Europa av en type som vi trodde hørte historien til", sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Det russiske angrepet fører frykt, lidelse og død over ukrainerne. Den viktigste oppgaven blir å finne måter å bistå sivilbefolkningen i Ukraina på.

Mørke skygger kastes over hele Europa. Per i dag er de konkrete konsekvensene uoverskuelige, men noen av dem ser vi konturene av.

Energiprisene vil gå til værs, fordi lagrene av gass i Europa er på sine laveste nivåer. Samtidig som oljelagrene globalt er de laveste på syv år, ifølge Dagens Næringsliv. Russland er en stor produsent av både olje og gass. Kina varsler at landet vil importere mer gass fra Russland når russisk eksport i Europa rammes av sanksjoner.

Usikkerheten rundt energisituasjonen fører til høyere energipriser. Norge vil som olje- og gassleverandør tjene mer penger.

Konkurranseevnen til industrien i flere land vil bli påvirket. Når energiprisene stiger, rammer det kraftforedlende industri hardt. Da hjelper det ikke industrien at staten tjener mer penger, påpeker leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen overfor Klassekampen.

Dermed får Ap/Sp-regjeringa et nytt utgangspunkt for norsk energipolitikk. Det kan være at maksimalpris, slik Frankrike har innført, blir vel så aktuelt som reforhandling av eksportavtaler som regjeringa har varslet.

Høye energipriser "fungerer som en skatt på alle land som må importere energi", som kommentator Terje Eriksrud i Dagens Næringsliv formulerer det. Denne "skatten" drar ned den økonomiske aktiviteten, og presser opp inflasjonen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringa har altså fått utdelt nye kort.

Krigen i Ukraina får også konsekvenser for matvaresituasjonen og matprisene. Russland og Ukraina står for rundt en tredel av den globale eksporten av hvete. Prisen er under dobbelt press fordi Ukraina er verdens fjerde største hveteprodusent. Så steg også prisen bratt da Russland angrep.

De to landene er også store på mais og produserer hele 80 prosent av verdens solsikkeolje. Kraftig prisvekst eller mangel på slike basismatvarer kan utløse opptøyer i land som er helt avhengig av denne tilgangen.

Agri analyse advarer om at tilgangen til mineralgjødsel blir vanskeligere fordi Russland er en sentral eksportør av nitrogen, kalium og fosfor. Samtidig som det allerede er bestemt at importen av kalium fra Hvite-Russland skal stoppes.

Men Felleskjøpet Agri (FKA) beroliger: «Vi er leveringsdyktig i alle segmenter foran våronna, og vil tilpasse varemiks og resepter til tilgangen og prisingen av råvarer. Handelen med aktører i den berørte regionen er begrenset», sier FKA i en uttalelse.

Ukraina trenger nå all støtte. Dramaet i hjertet av Europa bør også utløse en hjemlig debatt om forsyningssikkerhet for helt avgjørende varer, som mat og energi er.