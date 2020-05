Tirsdag denne uken måtte alle Stortingets representanter innta setene sine i nasjonalforsamlingen. Årsaken var at KrF hadde fått gjennomslag for at hele Stortinget skulle samles. Partiet hadde et håp om at liberaliseringene av bioteknologiloven ikke skulle få flertall.

Det hele ble en selsom forestilling, der et lite politisk parti og en partileder på politisk høygir prøvde å tvinge viljen sin gjennom. Riktig nok har strategien lyktes før, da Venstre i 2018 i regjeringsforhandlinger fikk gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen selv om stortingsflertallet så sent som året før hadde vedtatt fortsatt drift. KrF klarte å få inn et veto mot endringer i bioteknologiloven – så sant firepartiregjeringen holdt. Det gjorde den som kjent ikke.

I Granavolden-plattformen står det at regjeringen ikke skal endre bioteknologiloven, om ikke de fire partiene er enige om det. KrF sitter nå i en mindretallsregjering. Regjeringen styrer riktignok på Granavolden-plattformen som også Frp var med på, men som opposisjonsparti på Stortinget er ikke lenger Frp bundet av plattformen. Da kunne partiet like godt ha blitt i regjering.

Et annet moment er at partileder Kjell Ingolf Ropstad og KrF allerede kynisk har brukt abortsaken for å oppnå makt. Ropstad ønsket å føre KrF inn i regjering. Det gjorde det med å sanke støtte hos dem som ønsket en innstramming av abortlovens paragraf 2c, og ved å love velgere og støttespillere at statsminister Erna Solberg var med på laget. Nå har KrF tapt hele seieren, først og fremst gjennom noe som ser ut som et dårlig politisk håndverk fra partiledelsen sin side.

Fallhøyden for KrF på verdispørsmål overfor egne velgere er stor. Men det er den også overfor Stortinget og regjeringen for øvrig. Når barne- og familieminister Ropstad truer med å forsinke gjennomføringen av Stortingets vedtak, svekker det ikke bare hans egen posisjon i norsk politikk, han svekker også regjeringen – en regjering Ropstad selv arbeidet aktivt for å bli en del av.

Statsråder må gjennomføre Stortingets vedtak, selv når de personlig er motstandere av dem. Paradoksalt nok for Ropstad og KrF kunne han fått mer gjennomslag i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, siden sistnevnte parti deler KrFs synspunkt mot liberalisering av bioteknologiloven.

Høyre og Venstre endte opp med å stemme mot endringer de er for. Slik er livet i en regjering bestående av flere partier. Men Ropstad bør ha lært at det er begrenset hvor mye partipolitikk han kan bedrive når han har Stortinget mot seg.