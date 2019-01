KrF er et splittet parti

På KrFs ekstraordinære landsmøte i november vedtok et svært knapt flertall å innlede sonderinger om borgerlig regjeringsmakt. Den andre halvdelen, inkludert partileder Knut Arild Hareide, ønsket i stedet et regjeringssamarbeid med Ap og Senterpartiet.

Hareide og den "røde" siden tapte dragkampen. Noen reagerte med sorg, andre med sinne. Flere mente at "kuppet" i Rogaland som førte til en helblå delegasjon derfra, samt statsminister Erna Solbergs omdiskuterte abortutspill, fikk avgjørende betydning for resultatet.

Den blå siden, med nestleder Kjell Ingolf Ropstad i spissen, bør erkjenne at seieren på landsmøtet var marginal, og at mange på den tapende siden sliter med å gi resultatet legitimitet. Uten urent trav i Rogaland og høyt politisk spill med Høyre, kunne resultatet vært et annet.

Nå bygges det opp et nytt nettverk blant Hareides disipler. Tidligere nestleder - og markant talsmann for det røde alternativet - Odd Anders With har med flere meningsfeller tatt initiativ til et nytt rødt nettverk i og rundt KrF, «Drivkraft – kristendemokratisk nettverk».

Drivkraft skal være et forum for folk som ble tent og engasjert av Knut Arild Hareides tale til landsstyret (der han anbefalte regjeringssamarbeid med venstresiden), sier With til FriFagbevegelse.no.

Annonse

I februar arrangerer det nye nettverket sin første konferanse. Knut Arild Hareide er invitert til å tale til forsamlingen. Han har akseptert invitasjonen.

Dette høster kritikk både i partiet og i miljøer som står det nært. Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen mener nettverket minner om fraksjonsvirksomhet, og at det bare vil bidra til å forsterke splittelsen og uroen i partiet.

Men også kilder i KrF stiller seg - overfor Dagsavisen - kritisk til både nettverket og til at partilederen deltar på konferansen. Sentralstyremedlem Eivind Skår i KrFU mener Hareide ikke har tatt inn over seg hvor splittende dette initiativet er. "Han må forstå at han som partileder har et ansvar for å samle hele partiet, ikke bare lede den delen som er mest enig med ham, sier Skår til avisen.

Hvis dette er en gjengs oppfatning på blå side i KrF, står det ille til i partiet. Vedtaket på som ble gjort på landsmøtet er splittende, ikke minst fordi det kan stilles spørsmål med metodene som ble brukt av Ropstad-fløyen. Om det er noen i KrF som har bidratt til å holde partiet samlet, må det nettopp være Hareide som etter landsmøtet har holdt hånden over Ropstad.

Skal de blå i KrF lykkes med å få de røde med seg på sitt borgerlige prosjekt, må de ta inn over seg at partiet faktisk er delt på midten i samarbeidsspørsmålet.