Krevende start for ung statsråd

Den tragiske voldshendelsen på Kongsberg satte et preg på presentasjonen av Jonas Gahr Støres nye regjering torsdag.

Ute på Slottsplassen uttrykte den nye statsministeren fra Arbeiderpartiet sin medfølelse med pårørende til de fem drepte og tre skadde, og med resten av lokalsamfunnet i det tidligere Buskerud. En liten by er hardt rammet av et grufullt angrep.

Politietterforskningen pågår for fullt, av det som PST mener framstår som terror, utført av en mann som også tidligere har vært i politiets søkelys. Uansett bakenforliggende omstendigheter og årsaker blir oppfølgingen av dette en krevende start på jobben for den nye justisministeren.

En slik hendelse etterlater behov for evaluering av sikkerhet, beredskap, av overvåking, responstid, kanskje av det psykiatriske helsevesenet, hjelpeapparatet, eller også av håndtering av radikalisering og utenforskap.

Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet går inn i denne statsrådsposten. Den yngste justisministeren noensinne. 28-åringen fra Hedmark har en master i rettsvitenskap. Hun har sittet på Stortinget siden 2017, i justiskomiteen og i utenriks- og forsvarskomiteen.

"Det er en stor jobb i ung alder", sa statsminister Støre, men la til at Mehl er en visjonær og handlekraftig politiker. Tidligere i år sto hun i spissen for den daværende opposisjonens kritikk mot Solberg-regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken. Innad i Sp omtales hun også som en politiker med stor kapasitet, som kan nå langt.

En tøff start for en ny justisminister ville det vært uansett hvem som kom inn i rollen, og uansett hva årsaken til drapene er. Det er et enormt saksfelt en ny statsråd skal sette seg inn i, og embetsverket i departementet vil helt sikkert bli viktige støttespillere den nærmeste tiden.

Et tydelig alvor preget også en beveget Jonas Gahr Støre da han presenterte de to første regjeringsmedlemmene med erfaring fra Utøya 22. juli 2011. Arbeiderpartiets Tonje Brenna (34) og Jan Christian Vestre (35) blir henholdsvis kunnskapsminister og næringsminister.

Brenna var generalsekretær i AUF da angrepet på Utøya fant sted og ga tidligere i år ut boka "22. juli og alle dagene etterpå". Vestre var politisk rådgiver og sentralstyremedlem i AUF i 2011 og har etterpå vært styreleder for Utøya.

For ti år siden overlevde de begge terroraksjonen, og Støre roste på Slottsplassen disse og alle andre ungdommer som etter 22. juli fortsatte å bruke engasjementet sitt til å jobbe med politikk. De representerer en spesiell generasjon, en som på det mest brutale viset mistet 69 unge, ivrige, politiske talenter.

Den erfaringen og ballasten blir nå tatt med inn i den norske regjeringen. Det er et sterkt symbol på at demokratiet vinner over de mørke kreftene.