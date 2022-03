Krevende lønnsoppgjør, med streikefare

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Lærere og sykepleiere har gått hardt ut i forkant av årets lønnsoppgjør. "Nå er det vår tur", er den enkle parolen.

Sammen med andre i offentlig sektor, som politifolk, prester og forskere, krever de større ramme enn frontfagene. Unio-leder Ragnhild Lied mener hun representerer en sektor som blir mindre verdsatt enn andre og sier forventningene til årets lønnsoppgjør er svært høye. Får de ikke gjennomslag, rapporteres det om stor streikevilje.

Det er lett å sympatisere med yrkesgruppene som har stått i den krevende frontlinjen gjennom to år med pandemi. Spørsmålet er om Utdanningsforbundets Steffen Handal og Sykepleierforbundets Lill Sverresdatter Larsen kan og bør få gehør for sine argumenter om å gå utenom frontfagsmodellen ved årets oppgjør.

Handal peker på at snittlønna i industrien ligger 100.000 kroner over snittlønna i kommunesektoren. Det gjenspeiler ikke utdanningsnivået i de to sektorene. Unio vil ikke være fornøyd med 2,3 prosents lønnsøkning.

Rekrutteringsproblemer og dårligere kvalifiserte lærere og helsefagarbeidere utgjør en risiko for kvaliteten på velferdstjenestene. Det går ut over barn i skolen og pasienter i helsevesenet.

− Får vi ikke til et løft innenfor det systemet vi har, ja da skal vi presse på til vi får noe annet, sier Larsen.

Fagforbundets Mette Nord, er imidlertid ikke med på tanken om å løfte enkelte grupper mer enn andre. Hun vil holde laget samlet, men også sikre kjøpekraften og gjør det klart at Fagforbundet er forberedt på streik.

Sannsynligheten for det synes å være størst i skoleverket. Men først skal forhandlingene gå mellom frontfagene i LO-forbundet Fellesforbundet og NHO-organisasjonen Norsk Industri. De startet med kravoverrekkelse onsdag.

Økt kjøpekraft, et lønnstillegg i form av kronetillegg og et ekstra lønnstillegg for lavtlønte er blant Fellesforbundets krav.

Begge parter hadde ønsket mer normale omstendigheter etter to unntaksår, men Russlands invasjon, krigføringen i Ukraina og de påfølgende sanksjonene gir økonomiske konsekvenser også her hjemme.

For kort tid siden så det ut til at den norske økonomien hentet seg raskt inn igjen etter pandemien. Nå endrer situasjonen og premissene seg bokstavelig talt fra dag til dag.

Prisene på råvarer, drivstoff, strøm og mat stiger kraftig, norske bedrifter merker konsekvensene godt. Samtidig – det gjør også vanlige ansatte og forbrukere.

Torsdag varslet Teknisk beregningsutvalg en ventet prisvekst i Norge på 3,3 prosent for 2022. De berettigede forventningene om at lønnsoppgjøret skal bringe med seg økt kjøpekraft blir stadig mer krevende å innfri.