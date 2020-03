Krevende koronadugnad

Det er en urovekkende økning i antall nordmenn som er smittet av koronaviruset. Smittespredningen må stanses for å sikre de av oss som blir alvorlig syke den nødvendige behandling på sykehus. Situasjonen er alvorlig.

Vi vet alle at vi må, og vi vil, bidra i den nasjonale dugnaden som kreves for å stoppe smittespredningen i landet.

I denne situasjonen er det viktig med en klar og tydelig nasjonal plan for vår felles dugnad. Alle som har deltatt i dugnader, vet at utydelighet om hva slags arbeid som skal utføres – sinker arbeidet i betydelig grad, og gjør det vanskelig å løfte i flokk.

Derfor er det ugreit når nasjonale helsemyndigheter utformer kjøreregler som uroer flere av landets overleger, smitteleger – og legeforeningen. Overlege Dag Jacobsen ved medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus gikk for to dager siden ut i NRK og advarte om at myndighetene setter inn for svake tiltak. Så langt har nasjonale myndigheter satt grensen ved forsamlinger med over 500 deltakere. Legeforeningen advarer mot forsamlinger med mer enn 50 deltakere. "Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)", rådet Fylkesmannen i Innlandet.

Det er vanskelig for oss å slå oss til ro med de nasjonale reglene, når kvalifisert helsepersonell mener vi trenger langt strengere regler for å dempe spredningen i tide. Og, ikke minst, når reglene varierer betydelig i forskjellige deler av landet.

Torsdag sa Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge at regjeringa i for stor grad sitter på gjerdet (Klassekampen). Regjeringa har i for stor grad overlatt til lokale myndigheter å håndtere virusutbruddet, mener Gilbert. Han oppfordrer alle landets større byer om å innføre strengere smitteverntiltak, og ber statsminister Erna Solberg (H) om "å ta fram storslegga".

Vi har også sett statsministeren i vårt naboland Danmark innføre langt strengere forholdsregler enn den norske regjeringa, til tross for at landet tilsynelatende har færre smittede enn Norge.

Vår egen statsminister kunne med fordel vært tydeligere og mer til stede tidligere, men desto viktigere med de nasjonale avklaringene som kom torsdag ettermiddag – ikke minst stengingen av skoler og barnehager.

Vi har ikke råd til mer uklarhet og sprikende planer. Vi har ikke råd til unødige forsinkelser i den nasjonale koronadugnaden, men må løfte effektivt i flokk. Vi har ingen liv å miste.