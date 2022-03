Krav om kvinner i styrerom og ledelse

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I 16 aksjeselskap innenfor mat- og landbruksbransjen er det kun én kvinnelig styreleder: Kristine Aasheim i Q-meieriene. Hun er også daglig leder av Kavli Norge.

I de samme selskapene er det også bare ett som har en kvinne som daglig leder: Trude Ulven i korn- og fôrselskapet Strand Unikorn. Det viser en gjennomgang Nationen har gjort i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

På den positive siden, er det blitt flere kvinnelige styremedlemmer i disse selskapene i løpet av det siste året. Fra 23 prosent kvinner i 2021 til 28 prosent i år. På toppsjefsnivå har kjønnsbalansen imidlertid stått på stedet hvil.

De helt revolusjonære endringene kan ikke ventes å komme over natta, heller ikke fra et år til et annet. Over tid, derimot, bør det skje endring.

Og hvis endringen ikke kommer, må det settes inn tiltak internt. Eventuelt pålegges krav eksternt. Det blir stadig mer vanlig at selskaper stiller krav om bærekraft, kjønnsrepresentasjon eller mangfold i handel med andre leverandører og bedrifter.

På de 16 aksjeselskapene Nationen har sjekket, hviler det ingen pålegg om å ha både kvinner og menn i styrerommene. De gjør som de vil. Store samvirker, offentlig eide selskap og allmennaksjeselskap er derimot lovpålagt å ha begge kjønn representert.

Det handler ikke om å drive radikal kjønnskvotering, der man ved ansettelser skal foretrekke en kvinne til stillingen selv om en mann er bedre kvalifisert. Det er da heller ikke tillatt i Norge. Det som derimot er ikke bare lov, men også smart, er å søke mangfold og aktivt arbeide for å hente inn grupper som er underrepresentert.

Å lykkes med bedre balanse, krever langsiktig arbeid i egen organisasjon, utvikling av potensielle lederkandidater av begge kjønn og bevissthet i alle rekrutteringsprosesser.

Det gjelder ikke bare for å få kvinner i topposisjoner, men ikke minst for å utvide ledergrupper til å omfatte mennesker med ulik funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion eller geografisk tilhørighet.

Verken styreleder i Grilstad, Asbjørn Reinkind, eller Q-meierienes Kristine Aasheim mener det bør stilles krav om kjønnsbalanse i aksjeselskap.

– Det kunne gått raskere med et slikt krav. Men det er bedre at det skjer naturlig, da vil ingen stille spørsmål om man plukker de beste, sier Reinkind.

– Jeg tror kvinner naturlig vil få den plassen, hvis man er opptatt av mangfold og team som utfyller hverandre, sier Aasheim.

Historien viser at om man slår seg til ro med bevisstheten hos sjefene som ansetter, eller valgkomiteene som innstiller, vil det ta århundrer før kjønn er likestilt i styrerom og toppledelse.