Kraftmilliarder i fare

Mandag overleverte kraftskatteutvalget, ledet av tidligere vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget anbefaler å fjerne ordningene som gir landets nær 200 kraftkommuner direkte inntekter fra vannkraftverkene.

Utvalget vil avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift, og mener i tillegg at eiendomsskatten for vannkraftverk bør normaliseres. Det medfører at disse skatteinntektene, som i dag går direkte til kommunene, i stedet kanaliseres til staten.

Utvalgslederen mener en slik endring er økonomisk fornuftig. Skatter som påløper uavhengig av hvilken inntekt kraftverket genererer, gi ikke incentiver til lønnsomme investeringer i ny eller eksisterende vannkraftanlegg, påpekes det.

Sanderud vet at dette er kontroversielle forslag. Endringene vil føre til at kraftkommunene mister rundt tre milliarder kroner i året i kraftinntekter. Han peker imidlertid på at det vil være fullt mulig for staten å gi disse kommunene like mye penger som i dag - og at staten til og med kan øremerke hvor mye hver enkelt kommune skal få.

Det er selvsagt mulig for staten å kompensere kraftkommunene fullt ut dersom den overtar skatteinntektene fra kraftverkene. Men det er neppe sannsynlig. Sluses først pengene til staten, vil de nok temmelig raskt omprioriteres til andre statlige budsjettposter.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad beskriver det som historieløst å fjerne ordninger som har sikret kraftkommunenes økonomi. Disse skatteordningene har vært helt sentrale for å legitimere omfattende naturinngrep i kraftkommunene. Også Aps Rigmor Aasrud avviser forslagene. Hun karakteriserer dette som å «rive i stykker» en samfunnskontrakt for utbygging av vannkraft.

Kjernen i disse ordningene er nettopp at vertskommunene skal ha sin rettmessige andel av en verdiskaping som skjer fordi disse kommunene - og deres innbyggere - avgir naturverdier til fordel for storsamfunnet.

I vasskraftutbyggingens tid inngikk man derfor slike «samfunnskontrakter» rundt om i Distrikts-Norge. Lokalsamfunnet påtok seg - mot økonomisk kompensasjon - byrdene ved å produsere energi for storsamfunnet.

Denne type tenkning trenger vi mer - ikke mindre - av når oljealderen går mot slutten og vi må utvikle nye virksomheter basert på naturressurser i og rundt lokalsamfunn i hele Norge. En rettferdig fordeling av kraftinntektene ville blant annet bidratt til å redusere konfliktnivået i vindkraftdebatten, for å nevne et aktuelt eksempel.

Kort sagt: La kraftkommunene beholde inntektene sine.

