Kostbar valgkamp

USAs utenrikspolitikk må ofte ses i lys av innenrikspolitiske behov. Sånn sett gir det mening at nasjonens 45. president nå varsler at USA stanser pengeoverføringene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

President Donald Trump vil gjerne bli gjenvalgt, og kutt i bidrag til internasjonale organisasjoner har vist seg å tale til velgermassen hans. Det er den samme isolasjonismen som lenge holdt USA ute av verdenskrigene i forrige århundre.

Presidentens angrep på WTO henleder også oppmerksomheten bort fra at USA nå har 26.000 korona-døde, det høyeste tallet i verden. Det må sies å være et elendig høyt tall, tatt i betraktning hvor lang tid det gikk fra dødstallene eksploderte i Europa og til smittespredningen tok av i USA.

I dette mulighetsvinduet brukte presidenten tid, ikke på å bygge opp beredskap, men på å nedtone viruset.

Nå gir presidenten WHO skylden for de høye dødstallene i USA, og for å ha rost Kinas åpenhet om viruset. Nøyaktig samme ros ga Trump selv til Kina allerede i januar i år.

I februar avviste presidenten at koronaen ville bli en pandemi, og sa at Kina hadde kontroll. Han antydet at viruset ville forsvinne med varmen, at USA hadde viruset under kontroll.

Nå vil Trump granske WHOs «rolle i å alvorlig feilstyre og dekke over spredningen av koronaviruset». Den samme granskningen kunne blitt Trump til del.

Det er ikke problematisk å ønske en kritisk gjennomgang av WHOs håndtering av pandemien. Det gikk for eksempel lang tid før organisasjonen kom seg inn i Kina, og WHO tok også Kinas feilaktige opplysninger om smitte mellom mennesker for god fisk.

Det er imidlertid fullt mulig å granske WTO uten å strupe økonomien til organisasjon - i en tid hvor den trengs mer enn noen gang.

For å bruke en metafor presidenten selv ofte bruker: Det blir som å nekte sine soldater ammunisjon, og samtidig spørre hvorfor de ikke vinner krigen.

FNs generalsekretær António Guterres appellerer til internasjonalt samhold og solidaritet. Den appellen kan være bortkastet på USAs president.

Men presidenten i USA har ikke, slik Donald Trump hevdet denne uka, absolutt makt. Den amerikanske maktfordelingen vil forhåpentlig sørge for at Kongressen kan omgå sin presidents isolasjonistiske valgkamp, og opprettholde bidragene til verdenssamfunnets helsearbeid.