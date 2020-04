I over fire uker har store deler av Norge vært nedstengt. Selv om vi så smått har begynt å åpne opp denne uken, er det lenge til vi får en normalisert tilstand i samfunnet.

Det gjelder også for kommunene, og ikke minst for kommuneøkonomien. Ifølge beregninger NRK har gjort, koster koronaepidemien kommunene dyrt. Et anslag som forekommer forsiktig viser at kommunene per måned bruker over en milliard kroner ekstra under epidemien.

Spesielt er det helse- og sosialbudsjettet som øker betydelig. Store utgifter til ekstravakter, ansatte i karantene, sosialhjelp, smittevernutstyr og ekstra renhold er med på å dra opp budsjettene til kommunene, naturlig nok. Bare fram til 31. mars regner kommunene med å ha hatt ekstrautgifter på 900 millioner kroner.

Det er ikke bare småkommunene som har økte utgifter. Bare i Moss har kommunen ifølge Moss Dagblad anslått at epidemien vil koste kommunen 100 millioner kroner. Redusert skatteinngang på 80 millioner kroner og økte utgifter i helsesektoren utgjør de store summene. Oslo anslår at kommunen vil tape milliarder.

Det er grunn til å berømme innsatsen mange kommuner har gjort i kampen mot spredning av koronaviruset. I mange kommuner var krisestab raskt satt, og tiltak innført. Kommunenes innsats har vært viktig for å bremse spredningen av viruset, og mange kommunalt ansatte har stått i første linje i kampen mot smitten.

Over halvparten av dødsfallene som per nå skyldes koronaviruset, har skjedd på sykehjem. Nå varsler fagorganisasjonene at de vil kreve risikotillegg også for helsepersonell. Dermed øker kommunenes utgifter ytterligere, og de må kunne forvente at det blir kompensert. At det mangler smittevernutstyr i kommunene gjør heller ikke hverdagen enklere verken for ansatte eller brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Om få uker skal revidert nasjonalbudsjett med kommuneproposisjonen legges fram. Allerede nå har regjeringen lovet å overføre ekstra midler til kommunene. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier til NRK at kommunene, etter at Stortinget har bedt om det, får to milliarder kroner i redusert arbeidsgiveravgift. Regjeringen har også bestemt at rammestilskuddet til kommunene skal økes med 6,15 milliarder kroner. Det er bra at regjeringen også åpner pengesekken for Kommune-Norge.

Det har vært krevende tider for kommunene, og det vil det også være de neste ukene og månedene. Da må de ha en sikkerhet for at de ikke trenger å kutte i helse- og sosialbudsjettene fordi håndteringen av koronaepidemien kostet mye penger.