De siste dagene har korona-frykten feid inn over verdens børser, flyselskap, utelivs- og reiselivsbransjen, idrettsarrangementer og skoler, blant annet. Oslo Børs falt mandag morgen 12 prosent fra start. Effektene av korona-viruset kan påvirke lønnsoppgjøret. Det påvirker verdensøkonomien og oljeforbruket, som igjen får en dobbel smell ved at forhandlingene mellom Russland og OPEC strander midt i korona-utbruddet. Ordet virusfri er på tur inn i ordforrådet vårt.

Da bør vi spørre oss om norske styresmakter tar virusberedskapen alvorlig nok. Meldinger om at lagrene av smittevernutstyr er i ferd med å gå tomme, er egentlig mer alvorlige enn de tilsynelatende kan se ut som i en situasjon der i skrivende stund 169 personer er smittet.

I en kronikk i Aftenposten mandag skriver tidligere smittevernoverlege ved Ullevål sykehus, professor Bjørg Marit Andersen, at norske helsemyndigheter "løper etter infeksjonsutbruddet", at de er "mer opptatt av at befolkningen ikke skal "skremmes" enn av å komme med gode, klare og konsekvente tiltak som kan berolige mer enn den uklare talen vi ser i dag". Andersen skriver også at norske sykehus på grunn av økonomi har gjennomført sparetiltak med gjenbruk av engangsutstyr som kan være smittet.

Allerede for en uke siden var det stor mangel på smittevernutstyr. Selv om det mer eller mindre ble samlet inn ekstra utstyr på dugnad, må gode beredskapslagre av smittevernutstyr være en del av den generelle beredskapen.

Fram til nå har likevel ikke Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet ønsket å komme med noe entydig råd om for eksempel hvor mange deltakere det kan være på et arrangement før det blir avlyst, eller om hele skolen eller "bare" klassen bør ta seg fri/bli satt i karantene om noen på skolen har fått påvist koronasmitte.

Det er bedre å avlyse en konferanse for mye, enn for lite. Det er bedre å stenge en skole for å forhindre smitte, enn å risikere at smitten sprer seg mellom barn og unge. At tusenvis trosset rådene om å ikke ta seg til Holmenkollen under verdenscupen i helgen, viser at vi kanskje ikke helt har tatt inn over oss hvor alvorlig koronasmitten kan bli.

Da er det et spørsmål om det er nok å overlate det til "folk flest" og arrangører å vurdere om et arrangement bør avlyses eller ikke. Blant annet har Romania og Sveits stoppet arrangementer med mer enn tusen deltakere. Det har også kommet fram at flyplassene ikke har behandlet passasjerer fra områder med mye korona-smitte, likt. Søndag ble det meldt at Torp flyplass ikke hadde testet passasjerer som ankom fra Nord-Italia.

Når de samme helsemyndighetene lager scenario om at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet, må det lages og gjennomføres tiltak for å unngå at så mange blir rammet. Da er det ikke sikkert at det skal være opp til hver enkelt kommune å vurdere tiltak.