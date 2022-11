Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Beredskapslagring av matkorn var en sentral oppgave for det norske samfunnet i etterkrigstiden. Siden slutten av 1980-tallet har lagringskapasiteten forvitret, sammen med Forsvaret.

Politikere over hele partispekteret har knepet inn på forsvars- og beredskapsutgifter, på grunn av lavere sikkerhetspolitisk spenning. Når spenningen igjen stiger, avsløres konsekvensene av kortsiktige besparelser.

Det finnes ikke noen total oversikt over lagerkapasiteten på korn i landet. En gjennomgang Nationen har foretatt, viser at det ikke finnes noen steder å lagre korn for beredskap. Vi er ikke en gang i stand til å lagre en god norsk kornavling på skikkelig vis.

Det gjør faren for at 190.000 tonn lagerkapasitet kan bli revet, enda verre.

I 1995 ble Stavanger havnesilo solgt fra Statens Kornforretning til Statkorn Holding (i dag Cermaq ASA) for 21 millioner kroner. I 2014 var eiendommen omregulert til boligformål, og Cermaq ønsket å selge eiendommen for et tresifret millionbeløp.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) ville ikke gripe inn mot rivingen av lageret. Felleskjøpet Agri reddet lageret gjennom å kjøpe det for 49 millioner kroner.

Riving og boligbygging sentralt i Stavanger vil skape store verdier for utviklerne – og for FK Agri. Men å bygge opp tilsvarende lagringskapasitet fra bunnen i 2022 vil koste milliarder.

Støre-regjeringen har nettopp startet arbeidet med å ta tak i regjeringen Solbergs unnlatelsessynder på beredskapsområdet. I februar skal nye retningslinjer for beredskapslagring av matkorn leveres landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ved siden av å styrke sine medlemmers økonomi, har bondesamvirket et stort samfunnsansvar. Det har de tatt siden 2014, inkludert kostnader ved å bevare den største siloen, selve navet i norsk kornberedskap. Allerede da advarte FK Agri om at konsekvensen av manglende statlig bidrag kunne bli riving.

FK Agris styreleder sier her i avisen at selskapet ikke kan love å bygge opp kapasitet tilsvarende Stavanger havnesilo, dersom siloen blir revet. Det er til å forstå.

FK Agri er like fullt ikke en hvilken som helst kommersiell virksomhet. Derfor bør Felleskjøpet og statsråd Sandra Borch sette seg ned og drøfte løsninger.

Til syvende og sist er det regjeringens ansvar dersom Stavanger havnesilo rives. Beredskapslagring er en statlig oppgave.