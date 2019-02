Kornet kommer ikke av seg sjøl

Selv i en samfunnsstyrt, kompleks og omdiskutert næring som landbruket er noen mål allmenne, i den forstand at alle interesser stiller seg bak dem. Ett av disse ønskemålene er "mer mat på norske ressurser".

Likevel er det vanskelig å finne holdepunkter for at dette målet blir satt ut i livet. Selvforsyningsgraden, justert for import av fôrråvare, er under 40 prosent. For å snu dette, er korndyrking i Norge sentralt.

Det går feil vei. Hver eneste vår regner hundretalls bønder på inntekt, kostnad og timebruk, og sår gras der de før sådde korn. Fra 2004 til 2016 gikk kornarealet i Norge ned med 350.000 dekar.

Produktiviteten på det gjenværende kornarealet stagnerer. Fagfolk peker på en logisk forklaring: I 1992 sank kornprisen til produsent dramatisk, samtidig som arealtilskuddet for korn økte. Det ble mer lønnsomt å ha mye kornareal og mindre lønnsomt å produsere mye korn.

Markedet nevnes stadig oftere som forutsetning for norsk matproduksjon. Bondens inntektsvekst knyttes til markedsbalanse. Og ubalanse i markedet koster da også bøndene dyrt, i form av overproduksjon, prisfall og markedsreguleringstiltak.

Da er det paradoksalt at norsk landbruk får stadig mindre kornareal, som det er manko på, og stadig mer kjøtt, som det er overskudd på. Og da har vi ikke en gang nevnt trenden med økt planteforbruk og redusert kjøttforbruk i befolkningen.

Blant Eat-rapportens mer interessante sider er påpekningen av at norsk landbruk, basert på egne ressurser, ikke er så verst klimavennlig. Dersom norsk landbruk skal leve opp til visjonen, og øke selvforsyningen og matsikkerheten, må det gjøres noe.

Det har vist seg vanskelig for jordbrukets organisasjoner å prioritere kornproduksjonen. Dette har selvsagt sammenheng med at dyrere korn påvirker kraftfôrprisen, som igjen påvirker lønnsomheten i kraftfôrbrukende produksjoner.

Det er partenes oppgave å balansere ulike mål, slik at økt kornproduksjon ikke går for hardt ut over andre produksjoner. Tallenes tale er at hensynet til andre produksjoner går ut over kornbøndene.

Norsk kornproduksjon har gått ned fordi den ikke har hatt insentiver til å vokse. De insentivene er det partene i jordbruksoppgjøret sitt ansvar å framskaffe - innenfor omforent avtaleramme.

Dette ansvaret øker for hver gang partene hyller kornet og sier "mer mat på norske ressurser".

Oppsummert Luftig mål 1 "Alle" vil ha mer korndyrking. Ingen har levert virkemidlene for å få det til. Omlegging 2 I 1992 ble det mer lønnsomt å ha åker og mindre lønnsomt å selge korn. Det påvirker produksjonen. Slagside i balansen 3 Ulike interesser må avveies mot hverandre. Korn taper alltid.