Fredag er femte generasjon i kong Haakons rekke myndig. Prinsesse Ingrid Alexandra vil, dersom naturen får gå sin gang, bli dronning etter sin far, kronprins Haakon.

Det er 116 år siden Haakon VII steg i land på Honnørbrygga i Kristiania. Norges første, egne monark i moderne tid søkte folkets votum for sin kongsgjerning - og fikk det. Først da ville han akseptere Norges krone.

På prinsessens myndighetsdag er det interessant å registrere hva de unge slekter sier om kongehuset som låner myter og navn like tilbake til sagatiden.

76 prosent av unge mellom 16 og 20 år støtter monarkiet, ifølge en meningsmåling gjort for NRK. Bare ni prosent vil avskaffe monarkiet. Over 80 prosent tror at Ingrid Alexandra en dag vil bli dronning.

Det er neppe den unge prinsessen alene som er årsaken. Ingrid Alexandra har stort sett vært ute av rampelyset.

Snarere er det et uttrykk for hvordan våre konger har evnet å være i tiden. Det gjelder også Harald V.

Etter nyttårsorkanen i 1992 gikk kongen rundt i ruinene av sunnmørske gårdstun i boblejakke og gummistøvler. Etter terrorangrepet i 2011 gråt han med hver og en av oss, på direktesendt TV.

Om styreformen er gammel, lever både monark og folk i én samtid. I den såkalte hagefesttalen i 2016 var kongen nettopp her: "Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting."

Talen var ikke ukontroversiell. Den ble holdt av en som forstår land og folk, her og nå. Slik kan en monark som ble født tre år før andre verdenskrig holde seg og sitt hus relevant i det 21. århundre.

Prinsesse Ingrid Alexandra har forhåpentlig mange år igjen før hun må avlegge ed som tronfølger. Det er vårt håp og tro at hun i årene framover vil bidra til å utvikle kongehuset i det 21. århundre - og derigjennom også seg selv, til sin regjeringstid.

Prinsesse Ingrid Alexandra har hatt, og vil få, et ekstraordinært liv. Men som for alle andre 18-åringer er tradisjoner, historie og foreldrenes liv bare veiledende rammer.

Kong Haakon kom ikke til dekket bord og ferdig definert gjerning i 1905. Hans etterfølgere, også Ingrid Alexandra, må fylle sitt eget liv og gjerning med innhold, i samspill med folket og tiden.

Deri ligger kongehusets framtid i landet. Som prinsessen sier i sitt første intervju med NRK: - Det må vi la være opp til demokratiet. Så får vi gjøre vår del.

Gratulerer med dagen, og lykke til!