Kommunenes koronakostnader vil vare lenge

De 356 kommunene i Norge har hatt ulikt smittetrykk og ulike restriksjoner det siste året. Samlet sett er likevel ekstrakostnadene for virusutbruddet oppe i ti milliarder kroner for kommunene og fire milliarder for fylkeskommunene.

Mandag kom den foreløpige økonomiske fasiten, i en rapport fra en arbeidsgruppe mellom KS og staten. Rapporten er foreløpig både fordi vi dessverre ikke er ferdig med pandemien og fordi det må tas høyde for kostnadskrevende ettervirkninger.

De største kostnadene for kommunene har ikke overraskende kommet i helse- og omsorgssektoren. Her er det brukt vesentlig mer penger til lønn, samt til smittevernutstyr og alt som inngår i den såkalte TISK-strategien, med testing, smittesporing, isolasjoner og karantene.

Tiltak i grunnskolen og barnehagene har stått for rundt 20 prosent av de økte koronakostnadene i kommunene. Det slår særlig ut i form av tapte inntekter når kommunene har måttet stenge skoler og barnehager. Også innenfor kultur og idrett har kommunene opplevd inntektsbortfall.

Det er derimot vanskeligere å lage noe regnskap over de faglige, psykiske og sosiale kostnadene for barn og unge, som har opplevd stengte skoler, hjemmeskole og ikke minst mangel på fritidsaktiviteter det siste året.

Ikke desto mindre er det viktig. Norges Håndballforbund er blant de mange innenfor idretten som frykter stort frafall. De ser at koronahverdagen for barn og unge er svært krevende og peker på de langsiktige konsekvensene av et sosialt avgrenset liv med nedstengt aktivitetstilbud.

To professorer ved Norges arktiske universitet, UiTO, foreslår en egen koronapakke for barn og unge, som kompensasjon for tapt undervisning, stengte fritidsaktiviteter og mangelfull psykisk helse.

De får langt på veg støtte fra opposisjonen på Stortinget. Men da Aps Anette Trettebergstuen, første nestleder i familie- og kulturkomiteen, fremmet forslag om en slik krisepakke, ble det nedstemt av Frp.

Rundt 20 milliarder kroner har Stortinget bevilget i økte tilskudd og ekstraoverføringer fra staten for å kompensere for kommunenes økonomiske belasning, og til aktivitetsfremmende tiltak.

Det er vel og bra at kommunalminister Nikolai Astrup (H) og KS-leder Bjørn Arild Gram er enige om at kommunene har blitt godt kompensert så langt. Men pandemien har dessverre ingen definitiv sluttdato.

Det kommer til å bli vedvarende behov for helsehjelp i lang tid, både fysisk og psykisk og særlig blant barn og unge. Etter en såkalt gjenåpning av samfunnet vil kommunene derfor fortsatt trenge ekstra penger til å forsterke barnevernet, til skolene og til større satsing på kultur og fritidsaktiviteter. Det må kommunalminister Astrup ta med i beregningen.