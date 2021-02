Kommunene får stort ansvar i ny rusreform

Regjeringens forslag til rusreform ble presentert forrige uke. Hovedmålet med reformen er å endre myndighetenes håndtering og reaksjoner overfor rusavhengiges bruk og besittelse av narkotiske stoffer. Samfunnet skal gå fra straff og over til hjelp, behandling og oppfølging.

Det er ikke overraskende at det blir debatt omkring reformen, også innad i regjeringen. KrF toer sine hender. Ap er usikre og delt. Frp og Sp er imot. Mange er redd for at den nye tilnærmingen til narkotikapolitikk skal endre særlig ungdoms opplevelse av tilgjengelighet og skape en oppfatning av "frislipp".

Den fysiske tilgangen på narkotika er relativt enkel. Mange frykter at avkriminaliseringen vil fjerne en psykisk barriere og dermed gjøre bruk av narkotiske stoffer mer akseptert.

Det er utvilsomt en pedagogisk utfordring å forklare forskjellen på avkriminalisering og legalisering: Narkotikabruk skal fortsatt være forbudt, men - innenfor de foreslåtte mengdene - ikke straffbart.

De fleste er likevel enige om at vi trenger bedre ivaretakelse av de tungt rusavhengige. De trenger et helsetilbud med større kapasitet og bredere innhold, i stedet for de straffetiltakene som finnes i dag.

Når mye av ansvaret for rusfeltet blir overført fra justissektoren til helsesektoren, vil det samtidig innebære at kommunene blir pålagt langt flere oppgaver.

Regjeringen foreslår at kommunene skal ha plikt til å etablere rådgivende enheter for narkotikasaker. Der blir det pålegg om obligatorisk oppmøte til samtale, for personer som blir tatt av politiet med en såkalt straffefri mengde narkotika.

Den nye kommunale enheten skal gi informasjon om risiko og skadevirkninger, gi helsefaglig veiledning og eventuelt kartlegge videre behov for hjelp. Her blir lokalkunnskap, nærhet og tillit svært viktig.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS (Kommunesektorens organisasjon), er imidlertid skeptisk til det han kaller statlig detaljstyring. Han mener kommunene selv bør få avgjøre hvordan de organiserer tilbudet og hvordan de best hjelper sine innbyggere med rusproblemer, ut fra lokale behov og mest mulig effektiv tilpassing.

KS har vært lite invovert i utarbeidingen av rusreformen, men må involveres i dialogen om behovene og hvordan ressursene brukes. En ny ordning vil være krevende for mange kommuner som allerede sliter med mangel på arbeidskraft innenfor helsetjenestene.

Helseminister Bent Høie (H) har lovet at kostnadene skal dekkes av staten. Skal man lykkes med intensjonene i rusreformen, er det helt nødvendig å sikre økonomiske overføringer og reell finansiering, ikke bare av de nye, kommunale oppgavene, men også til skolehelsetjeneste og utekontakter.