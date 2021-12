Kommunene er fortsatt førstelinjen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det hjelper dessverre lite at alle er slitne og lei av restriksjoner og følelsen av ufrihet. Vi må glemme at vi feiret gjenåpning i september og huske at vi ønsker oss en tilnærmet normal julefeiring om tre uker.

Koronapandemien er slett ikke over. Det var hovedbudskapet da Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag orienterte først Stortinget og deretter pressen om nye tiltak.

Statsministeren la vekt på at det trengs et nytt taktskifte i håndteringen. Det kommer i kjølvannet av krass kritikk om handlingslammelse fra Høyre, som nå ser pandemisituasjonen fra opposisjonsplass.

Helsepolitisk talsperson Tone W. Trøen etterlyste en klar og tydelig koronastrategi, uten at Høyre fulgte opp med et eneste konkret forslag til tiltak. Strategien om «en normal hverdag med beredskap» er en videreføring fra Høyres regjeingstid.

Det virker noe påfallende å går hardt ut med at "folk savner Bent Høie" etter å ha vært nøye med at opposisjonen ikke skulle "politisere pandemien" da eget parti satt ved makten. Det framstår mest som et ønske om å markere politisk "tilbakekomst" etter fire år som stortingspresident.

Når Støre-regjeringen svarer, er det med budskap om at kommunene må skru opp vaksinetempoet. 400.000 vaksinedoser må settes hver uke over det ganske land, i utgangspunktet ut april 2022. Oppfriskingsdosene – det tredje stikket – skal først gis alle over 65 år, deretter alle over 18 år, før vi kommer til påske.

Staten skal ta regningen, men det mentale og praktiske arbeidet – ikke minst med nok en gang å mobilisere pensjonister, frivillige, studenter og helsepersonell til tjeneste – det må skje lokalt. Det blir krevende for mange kommuner, som allerede er under press og med høyt sykefravær, slik styreleder Gunn Marit Helgesen i KS påpeker til NTB.

Vaksinen er det viktigste virkemiddelet mot covid-19 og det er avgjørende at folk takker ja. Det hjelper de mest sårbare menneskene blant oss, og det letter presset mot sykehusene og intensivavdelingene.

Det innføres også nasjonal anbefaling om munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, munnbind i kollektivtrafikk, taxi, i butikker og på kjøpesenter der du ikke kan holde en meters avstand. I tillegg videreføres anbefalingen om å teste skoleelever jevnlig, i områder med høy smittespredning.

Kommunene har hele tiden vært i fronten av pandemibekjempelsen, i førstelinjetjenesten. Det er utfordrende, men kommunene må være beredt til å ta beslutninger som er tilpasset deres situasjon.

Så må alle innse at vi må leve med pandemien rundt oss lenge, holde avstand og være hjemme når vi er syke. Målet til regjeringen er nå å stramme inn uten å stenge ned. Det er alles ansvar å bidra.