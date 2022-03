Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

MDG-leder Une Bastholm foreslår i Stortinget å frata kommunene myndighet over lokal arealforvaltning av matjord.

Formålet er det beste: Å bekjempe den ulykksalige og skadelige nedbyggingen av den lille andelen matjord vi har her på berget.

– Det vanlige fra norske politikere er å like at matjorda brukes til matproduksjon, men likevel ikke gi den sterkere vern. Det trengs et nasjonalt vern av matjord nå, sier Une Bastholm.

Det varslede nasjonale målet om maks 2000 dekar årlig nedbygging er ikke nok, mener partilederen.

– Kommunene har akkurat like mye press fra utbyggere som før. Under Senterpartiet vil det fort blir bygget ned like mye matjord som alltid.

Det er grunn til å minne om at historien forteller en annen historie. Nedbyggingen av matjord har sunket over flere år, og nedgangen fortsatte å gå ned i fjor, viser ferske tall. Politikk nytter, også uten å kutte i lokaldemokratiet.

Norges Bondelag, Naturvernforbundet og Jordvern Norge er inne på det samme som MDG, når organisasjonene i et felles brev foreslår et forbud om bruk av matjord til bolig, hytte, næring og parkeringsanlegg.

Organisasjonene foreslår også at hver kommune får en makskvote for årlig nedbygging av matjord. Vi frykter at kommunale planleggere, politikere og lokale utbyggere vil oppfatte dette som en kvote som kan fylles.

Organisasjonene har flere andre gode forslag til tiltak. Og MDG-leder Bastholm har rett i at det er regjeringen som har ansvar for matjordregnskapet. Det er jo også et regnskap for nasjonal matsikkerhet.

Regjeringen har nylig skrevet til kommunene om behovet for skjerpet jordvern. På tirsdag omgjorde lokalpolitikerne i Time kommune vedtaket om nedbygging av 200 mål matjord utenfor Bryne. Jordvern er ikke avhengig av et svekket lokaldemokrati for å lykkes.

Norge er ikke ferdig bygget. Men vi må bygge på så lite på matjord som mulig, og erstatte den jorda og matproduksjonen vi legger under grunnmur eller asfalt, gjennom nydyrking.

Å flytte jorddisponering til staten vil uansett bare være lindrende behandling av underliggende sykdom.

Det fundamentale problemet for all matjord er at den verdsettes for lavt. Norsk jordbruk, altså bruk av jord i Norge, må bli mer lønnsomt. Da vil verdien av matjord øke.

Vi lever heller ikke av å bygge ned lite matjord, men av å bruke mye matjord. Et statlig nedbyggingsforbud vil ikke hindre at mange tusen dekar hvert år tas ut av produksjon fordi de gror igjen. Økt lønnsomhet i jordbruk vil redusere gjengroingen og øke nydyrkingen.

Det vil også gjøre det mer lønnsomt for samfunnsplanleggerne å finne andre arealer enn matjord å bygge på.