Kommunen har smittevernmyndighet

De siste ukene har rundt 124 kommuner innført egne tiltak mot spredning av koronaviruset. Egne karanteneregler for tilreisende fra andre deler av landet, forbud mot overnatting i kommunen om du ikke er bosatt der, og strenge restriksjoner for blant annet anleggsarbeidere har satt sinnene i kok i deler av næringslivet.

Smittevernloven legger ansvaret for å beskytte egne innbyggere på kommunene. Det er også bakgrunnen for at mange kommuner har innført egne tiltak. Kommunene har likevel fått mye kritikk, særlig fra NHO, som mener at tiltakene legge for store hindringer på næringslivet.

Søndag kom derfor regjeringen med en egen nasjonal veileder for kommunene. Framleggingen skjedde ikke uten dramatikk. Aktører som Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri var svært kritiske til at veilederen skulle slå fast at retningslinjene ikke var juridisk bindende. Pressekonferansen ble utsatt, og da retningslinjene ble lagt fram, var det uten denne spesifikke setningen.

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler likevel at kommunene ikke innfører eller viderefører egne, strengere regler om karantene eller reiserestriksjoner, enn de nasjonale. Ønsker en kommune å være strengere, må tiltaket vurderes opp mot smittevernloven. Kommunene kan også bli stilt juridisk ansvarlig for egne tiltak. Det betyr i klartekst at kommuner kan komme til å bli erstatningsansvarlige for tiltak som ikke oppfyller kravene i smittevernloven.

Kommunene i landet vårt er forskjellige når det gjelder størrelse, innbyggertall og næringsliv. Helsevesenet i mange kommuner har heller ikke ressurser til å ta hånd om store mengder pasienter, og i mange distriktskommuner tar det lang tid å komme seg til nærmeste sykehus. Derfor er det også behov for ulike tiltak. Veilederen fra regjeringen er et godt hjelpemiddel når kommunene nå etter hvert skal bestemme seg for om de viderefører lokale tiltak.

Konflikten mellom kommuner og næringsliv, og kommuner og stat, har de siste dagene vært til dels svært betent. Vi må likevel ikke miste av syne at det er kommunene som er lokal smittevernmyndighet etter loven. At kommuner som per i dag ikke har påvist smitte av covid-19 prøver å skjerme eget helsevesen og egne innbyggere, er forståelig. Men innfører man strengere tiltak enn de nasjonale rådene, må kommunene nå vurdere tiltakene ut fra en helhetsvurdering

De må også sørge for, slik de nasjonale retningslinjene nå sterkt råder til, at stort og smått av næringsliv, person- og varetransport ikke blir rammet uforholdsmessig hardt på grunn av strenge, lokale tiltak.