Kommer neppe unna SVs skattekrav

Det er ikke vanskelig å følge Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) når han advarer sin egen regjering mot å kutte i de økonomiske overføringene til kommunene i statsbudsjettet.

Det er kommunene som håndterer de store velferdstjenestene. De blir ikke mindre viktige når stadig flere innbyggere rapporterer om dårlig økonomi og problemer med å få endene til å møtes.

Statsminister Jonas Gahr Støre har «avlyst» deler av Hurdalsplattformen fordi oljepengebruken må ned. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fulgte opp under sitt foredrag om den økonomiske situasjonen tirsdag. Sp-lederen forsøker også å senke forventningene til det kommende statsbudsjettet.

De kaller det stramt og rettferdig. Et element regjeringspartnerne imidlertid ikke avlyser, men tvert imot framhever som sentral lovnad i regjeringsprosjektet som skal oppfylles, er å sikre at forskjellene mellom folk ikke øker.

Da er de primære helsetjenestene, velferd og omsorg viktig. Økt barnefattigdom er bekymringsfullt, men helt reelt i møte med prisveksten som rammer hardest dem som har lite fra før. Høyere renter er også en driver for økte forskjeller i samfunnet.

Støre og Vedum har samtidig forsikret at kostnader knyttet til demografi, at det blir stadig flere eldre blant oss, må finansieres og prioriteres. På samme liste står fastlegeordningen, som trenger en kraftig revisjon.

På kuttlista pekes det på store samferdselsprosjekter og offentlige byggeprosjekter. Det var gjennomgangstonen fra regjeringen også i revidert nasjonalbudsjett i vår. Det er imidlertid neppe nok. Å stryke Nord-Norge-banen fra planene gir for eksempel ingen økte inntekter til staten, den finnes foreløpig bare som gode intensjoner.

Regjeringens store oppgave er derfor å kunne fortsette å finansiere statlig velferd – med styrking av kommuneøkonomien – innenfor rammen av en stram, begrenset oljepengebruk. Skal man øke de offentlige utgiftene mer enn resten av økonomien, kreves mer inntekter til staten. Da kommer man neppe utenom en skatteøkning.

Dermed ligger det an til at budsjettpartner SV kan få gjennomslag i de kommende forhandlingene. Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski har bedt Støre-regjeringen bryte sitt eget løfte om å holde skattene på 2020-nivå. Økte skatter inn kan også ha en nedkjølende effekt slik at behovet for renteheving i neste omgang dempes.

Ikke overraskende får SV følge av Rødt: De rikeste må betale mer, for at man skal kunne omfordele og bruke mer på velferd. Og regjeringen har ikke bare lovet at «vanlige folk» skal få det bedre, men at de skal jobbe mot økte forskjeller.