Knusende dom for Nav

Den såkalte trygde- eller Nav-skandalen har fått navnet sitt med rette. Arbeids- og sosialdepartementet tolket regelverket feil gjennom flere år og rettssystemet sviktet de som aller mest trenger beskyttelse. Det må alle instanser, inkludert regjeringen, ta inn over seg.

Den ferske dommen betyr at Navs praktisering av oppholdskravene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger har vært feil også før 2012, helt tilbake til 1994.

Derfor blir saken i Høyesterett ekstra viktig – den setter presedens ikke bare for lignende saker i tiden framover, men for svært mange berørte ofre bakover i tid.

Foreløpig er det avdekket åtte straffedømte mellom 2008 og 2012, i tillegg til de 78 som er avdekket etter 2012. Det er derfor helt naturlig at advokat og forsvarer John Christian Elden varsler flere erstatningskrav.

Denne enkelte dommen frikjenner én mann i 60-årene fordi han ikke gjorde noe ulovlig da han oppholdt seg i Italia. Det er oppreisning i seg selv, men mannen har måttet sonet en dom og Justisdepartementet kan dermed måtte betale ham erstatning.

I tillegg handler det om penger i seg selv. På den ene siden de trygdeytelsene mannen ble fratatt fra Nav, i tillegg de ytelsene mannen lot være å søke om fordi etaten mente han ikke var berettiget å få dem.

Til slutt kommer den oppreisningserstatningen ofrene for Nav-skandalen bør ha rett på som følge av psykiske belastninger ved å bli stemplet og omtalt som trygdesvindlere.

Mannen fikk 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri. I den nye dommen heter det, ifølge nrk.no at «rettssikkerhetsgarantiene som skulle sikres ved domstolsbehandlingen ikke fungerte godt nok når feilen i lovanvendelsen ikke ble fanget opp, heller ikke ved Høyesteretts behandling av saken i 2017.»

Den norske praksisen har vært i strid med EUs trygdeforordninger og grunnprinsippet i EØS-artikkel 36, tjenestefriheten. Sakene før 2012 er feilpraktisert fordi selve EØS-avtalen på det tidspunktet ga adgang til å ta med ytelsene til andre EU/EØS-stater.

Nav intensiverte for noen år siden jakten på trygdesvindlere i utlandet, særlig de som tok imot arbeidsavklaringspenger til utlandet. Nå er det ettertrykkelig stadfestet at arbeidsavklaringspenger og sykepenger kan tas med ut av Norge så lenge man oppholder seg i EØS-området, og er tilgjengelig for norske myndigheter.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber de som mener de kan være berørt av feilpraktiseringen om å ta kontakt med Nav for å få saken sin vurdert på nytt.

De burde strengt tatt spares for selv å måtte ta initiativet til den kontakten. Her må Nav ta det ansvaret de skulle tatt for lenge siden og selv ordne opp for ofrene av justisfeil.