Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I 2019 trådte EUs nye kapitalregelverk i kraft, og det fikk konsekvenser for Norge. Solberg-regjeringa innførte strengere kapitalkrav til mindre banker, kalt systemrisikobuffer.

Konsekvensen av regelverket samlet, ville ha blitt at mindre og mellomstore banker fikk utlånsevnen redusert. Mens de største bankene i praksis fikk en kapitalfordel.

Regelverket skulle ha trådt i kraft ved årsskiftet, men ble altså stoppet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det kaller sjefen i Aurskog Sparebank, Evy Ann Hagen, for fjorårets beste julegave.

"Det er sparebankane si rolle å ta risiko i lokalsamfunna over hele landet, det er ikkje bestandig de store bankane så interesserte i. Om systemrisikobufferen hadde blitt innført ved årsskiftet, ville det betydd færre og dyrare lån til lånetakarar i distrikta", sier banksjef Hagen til Nationen.

Høsten 2019 advarte også konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum, kraftig mot dette regelverket. Han viste til at strengere kapitalkrav ville gjøre det vanskeligere for landbruket å få finansiering til å realisere sine investeringsbehov.

Det er i stor grad de små- og mellomstore bankene som Landkreditt og sparebankene som gjør det mulig for landbruksbedrifter å ta opp lån til nødvendige prosjekter på gården.

"Konsekvensene av økt kapitalkrav for bankene er at det blir vanskeligere for norsk landbruk og andre næringer i Distrikts-Norge å finne lånekapital til utviklingsprosjekter. Vi må i større grad prioritere hvilke prosjekter vi kan være med og finansiere", advarte Lønnum i Nationen.

Landkreditt-sjefen pekte i 2019 på at de nye kapitalkravene var en del av Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk. "Økning av kapitalkrav passer rett inn i distriktsopprøret vi har sett den siste tida. Som en samfunnsaktør for de små og mellomstore bedriftene i landbruket må vi advare", sa Lønnum.

Landkreditt gikk sammen med sparebankene i Eika-alliansen om å sende et kritisk høringssvar til den daværende høyreregjeringa. Men det skulle altså ei ny regjering og en ny finansminister til, før de små og mellomstore bankene ble hørt.

Mange urolige ordførere og banksjefer tok i fjor kontakt med Sps stortingsrepresentanter fra sitt fylke om konsekvensene av det skjerpede egenkapitalkravet, sier Kjerstin Wøyen Funderud, stortingsrepresentant for Sp (finanskomitéen).

Vedum har satt regelverket "på vent" et år. Ordførere, banksjefer, bønder og andre næringsdrivende i distriktene, kan nå puste lettet ut. Men skuldrene senkes neppe helt før finansministeren har funnet en permanent løsning på hvordan distriktsbankene skal styrkes.