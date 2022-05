Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Bøndenes krav til jordbruksoppgjøret fikk en vennlig mottakelse forrige uke, både på Stortinget og i opinionen. Med unntak av finanspressens lederskribenter er forståelsen stor for at enorme kostnadsøkninger og inntektsnedgang ikke kan få lov til å knekke norsk matproduksjon, slik den er i ferd med å gjøre.

Statens tilbud fortjener også en vennlig mottakelse. Gjennom å kompensere de vanvittige kostnadsøkninger som har rammet en lavinntektsnæring uten egen mulighet til å øke inntektene tilsvarende, viser staten at den forstår alvoret, og tar ansvar.

Så gjenstår det å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, som nå beregnes til omlag 250.000 kroner. Staten ønsker å tette 30.000 kroner av dette gapet i 2023. Bøndene har krevd å tette gapet med 100.000 kroner.

I fjor tilbød staten under halvparten av bøndenes krav. I år er tilbudet over 75 prosent av kravet. Det er ikke en avskrekkende avstand. Det bør være mulig å forhandle seg fram til en avtale på noe midt imellom.

Forståelsen for at matprodusentene på inntektsbunnen i det norske samfunnet må løftes, er stor i opinionen. Men VG mener bøndene nå bør passe seg, så de ikke skusler bort denne velviljen hos folk flest.

– Norske bønder har fått et svært generøst tilbud fra staten. De bør utvise klokskap i møte med statens forhandlere gjennom de neste ukene, mener avisens lederskribent.

Vi vil komplettere denne virkelighetsforståelsen. Også statens forhandlere bør utvise klokskap i møte med bøndene, for ikke å skusle bort bøndenes velvilje til å forhandle.

Norsk matsektor, med hundretusener av arbeidsplasser rundt om i landet, er helt avhengig av bønder som finner det økonomisk forsvarlig å dyrke jorda og gå i fjøset 365 dager i året, hvert år.

Det daglige brød er et primært behov for land og folk. Det er ikke et primært behov for bøndene å fortsette å produsere mat de knapt tjener penger på.

Regjeringen har prisverdig lovet bøndene en plan for tidfestet tetting av inntektsgapet. Planen må gå over år, men må settes ut i livet nå. Folk som sliter med å betale regningene, har dårlig tid.

Dersom bønder rundt om i landet ikke allerede i vår ser en krymping av inntektsgapet som peker mot å fjerne det, vil mange legge ned produksjonen og finne seg noe annet og bedre betalt å gjøre.

Det er et problem for land og folk, ikke for bøndene.