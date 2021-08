Klimapolitikk må virke

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Partilederdebatten på NRK, sendt fra Arendalsuka mandag kveld, handlet mye om klima. Dessverre handlet den mer om hva partiene ikke skal gjøre, og mindre om hva de faktisk skal gjøre.

Det er godt politisk håndverk å se etter mulige skadevirkninger av vedtak som har gode intensjoner og mål. Det er for eksempel ikke uinteressant hvem som tjener og hvem som taper på CO2-avgiften, på avgiftsfritaket for elbiler eller på elektrifiseringen av samfunnet.

Det mest interessante med klimapolitikken må likevel være at den virker positivt på klimaet. For det har vi forpliktet oss til.

Det har siden i fjor vært et bredt politisk flertall for å kutte norske utslipp med minst 50 prosent innen 2030, målt mot 1990-nivået. Ingen av partilederne som skyter ned eller svekker klimatiltak av omsorg for ulike særinteresser har varslet at de ønsker å svekke dette målet, som vi har forpliktet oss til. Ikke en gang Frp-leder Sylvi Listhaug.

Ingen av partilederne har heller sagt rett ut at forurenser betaler-prinsippet ikke skal gjelde. De nøyer seg med å uthule prinsippet.

Når ulike grupper av bilister, borgere, skattytere og næringsdrivende skal slippe å betale for, eller få rabatt på, utslippene sine, betyr det at noen andre må ta belastningen med å kutte mer. Målet om halverte utslipp ligger nemlig fast.

Selv om det finnes begrunnelser for å frita fossile bilister i distriktene eller lavinntektsgrupper fra å betale for sine utslipp, skylder ansvarlige politikere å peke på hvilke andre grupper som da må betale mer og kutte mer når fossilbilistene skal skånes.

Flere partier er inne på ulike versjoner av tilbakebetaling: Å bruke milliardene av innbetalte klimaavgifter til å gjøre det billigere og enklere for folk å velge klimasmarte transportmetoder, produkter og vaner.

Tanken har mye for seg, forutsatt at grunnprinsippet om at forurenser betaler, ligger fast.

Så langt bærer ikke valgkampen noe bud om halverte norske utslipp. Det ligner mer på 2020-fiaskoen til norsk klimapolitikk: Da skulle utslippene være 30 prosent lavere enn i 1990. Fasit ble nær uendrede utslipp.

Vi har drevet utjevningspolitikk, distriktspolitikk, naturvernpolitikk i årtier. Det må vi fortsette med, ganske særlig i en varmere og mer uforutsigbar verden.

Men det kan ikke først og fremst skje gjennom å jakte en perfekt klimapolitikk. Perfekt politikk finnes ikke. En vellykket klimapolitikk må kutte utslipp og binde karbon. En rettferdig klimapolitikk som ikke påvirker klimaet er null verd.