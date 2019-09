Klarer Solberg å holde regjeringen samlet?

Et kommune- og fylkestingsvalg har selvsagt ikke noe direkte med regjering eller Storting å gjøre. Likevel vil et valgresultat i lokalvalg ofte si noe om hvordan velgerne synes landet styres.

Når alle regjeringspartiene går tilbake i dette kommunevalget er det selvsagt også en tydelig beskjed fra velgerne om at de er lite fornøyd med regjeringens innsats.

Dette erkjenner også statsminister Solberg selv. I sine første kommentarer etter valget var hun åpen på at samarbeidsproblemene mellom regjeringspartiene, som kom så klart til uttrykk i bompengeforhandlingene i innspurten av valgkampen, kan ha påvirket valgresultatet negativt.

I tillegg er det nærliggende å tro at heller ikke regjeringens politikk har slått helt an blant velgerne. Valgets vinnere er Senterpartiet, MDG, SV og Rødt. Dette er partier som har satt distrikt, klima og rettferdig fordeling høyt på dagsorden. Valgresultatet tyder på at velgerne verken har tiltro til regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet på disse områdene.

Det blir ikke lettere for statsministeren å holde regjeringen samlet etter dette valget. I Frp er utålmodigheten stor. Flere sentrale politikere i partiet – deriblant fylkesleder i det viktige Frp-fylket Møre og Romsdal Frank Sve – mener partiet må vurdere regjeringsdeltakelsen fram mot stortingsvalget om to år.

Frp-leder Siv Jensen vil nok gjøre alt hun kan for å holde Frp i regjering. Allerede i partilederrunden på valgnatta varslet Jensen at partiet skulle bli "tøffere" i regjering. "Vi må ha flere blanke seire. Når fire partier samarbeider, blir det mange kompromisser", utdypet hun overfor NRK.

Et tøffere Frp er dårlige nyheter for de to minste regjeringspartiene Venstre og KrF, som begge opplevde katastrofevalg. Mer gjennomslag for Frp vil nærmest automatisk skape problemer for Venstre og KrF, om det så handler om klima, miljø eller innvandring.

Det er snart to år siden Venstre gikk inn i regjeringen, og partiet nærmer seg total krise. Stadig flere tillitsvalgte krever fornyelse i partiledelsen. Det virker stadig mindre sannsynlig at Trine Skei Grande vil lede Venstre inn i neste valgkamp, i 2021.

Også dette er en potensiell utfordring for statsministeren. Vil den neste Venstre-lederen være like forpliktet til regjeringsprosjektet som Grande?

Som om dette ikke er nok vil Solberg oppleve et større press på hjemmebane. Hennes metode for å roe gemyttene i koalisjonen har vært å betale seg ut av problemene med oljepenger. Det er en form for økonomistyring som er fremmed for tradisjonelle Høyre-velgere.

Hvor langt kan Solberg tøye strikken før hun får seg en skikkelig smekk?

