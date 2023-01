Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Lagrene av storfekjøtt er for tiden uvanlig store, etter at storfeslaktingen økte unormalt mye utover i 2022. Dagligvarekjedene mener prisen bør ned, og peker på Nortura.

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, forklarer i NRK at årsakene er at svenskehandelen er i gang igjen, samtidig som norske priser har økt "ganske mye".

Bunnpris-eier Christian Lykke sier også at prisene må ned.

Svenske forhold gir ingen grunn til å kutte kjøttprisen. Svenske matpriser har økt omlag 50 prosent mer enn norske priser siste år, viser tall fra SSB (12,7 prosent vekst fra november 2021 til november 2022) og Statistikmyndigheten (18,1 prosent vekst).

Det er ingen grunn til å tro at vinterens kjøttlagre vil vedvare. Norturas prognoser viser et underskudd på storfekjøtt på 800 tonn i 2023.

Dersom Coop- og Bunnpris-sjefene ønsker å sette ned prisen på storfekjøtt til sine kunder nå på nyåret, er det fritt fram. De kan kjøpe helslakt fra fryselager til 17 prosent rabatt, noe som mer enn oppveier prisøkningen på 4,7 prosent ved nyttår.

Butikkmilliardærene har også romslige marginer å kutte i. Ifølge Nibio har prisen på storfekjøtt steget mer i butikk enn hva produsent- og engrosprisen har steget de siste 10 årene. Butikkene har altså tatt en større del av kjøttkaka.

For produsentene er det avgjørende at produktprisen øker. Den økte slaktingen nå går ut over mordyrene i norske fjøs. Det betyr færre kalver og mindre produksjon av storfekjøtt framover.

Det vil svekke sjølforsyning og matberedskap. Medisinen er bedre økonomi i norsk dyrehold.

Vi deler Nortura-styrelederens bekymring over den voksende prisforskjellen mellom storfekjøtt og det billigere svine- og kyllingkjøttet. Det kan forsterke de siste tiårs forbruksutvikling, fra grasbasert til et stadig mer kraftfôrbasert kjøttforbruk.

Derfor er det nødvendig å prioritere budsjettmidler til grasbasert matproduksjon i kommende jordbruksoppgjør.

Det er også nødvendig at regjeringen følger opp regjeringserklæringen, og vurderer økt toll på matimport. Uten den stadig økende og prispressende importen av kjøtt ville vi nå ikke hatt noe fryselager. Tvert imot ville markedet hatt rom for økning av grasbasert kjøtt.

Økende import og fallende matproduksjon er det store problemet i norsk kjøttsektor. Ikke midlertidige fryselagre og moderate prisøkninger.