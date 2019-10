Kjøtt nær overtid

Nationens artikler om ompakking og -merking av kjøtt viser de dilemmaer og muligheter som oppstår når matvarer nærmer seg datostemplingen.

Det smarteste vi kan gjøre for kloden er å spise lokalt, spise i sesong og spise opp. Matbransjen har truffet tiltak for å redusere matsvinn i butikkhyllene. Riktigere vareflyt, men også nedprising av varer som er nær siste forbruksdato, reduserer mengden av mat som kastes.

I engrosleddet dukker det jevnlig opp hele partier med kjøtt som nærmer seg datostemplingen. Her åpner det seg en forretningsnisje som i utgangspunktet er av det gode. Videresalg av nesten gammel mat for umiddelbart konsum er en effektiv måte å redusere matsvinn på.

Det er også en effektiv måte å tjene penger på. Jo eldre et parti matvarer er, jo billigere er grossistleddet villig til å selge det. Om maten pakkes om, kan den videreselges til full pris.

På ett tidspunkt blir maten for gammel. Ommerking av slike varer er å selge matavfall som mat.

Mattilsynet har observert at kjøtt som er utgått på dato er lagret, skåret, foredlet, pakket og merket om. Tilsynet har også ilagt forbud mot omsetning av utgått kjøtt.

Vi kaster for mye mat her i landet. - Kjøtt som har passert best før-dato, ser helt fint ut. Skal vi kaste det, spør daglig leder i Mer Kjøtt, Mohamed Mahmoud Mohamed Mohamed Yousef her i avisen.

Når slutter mat å være mat? Det er et sensorisk og bakteriologisk spørsmål som er krevende å besvare objektivt. Det er derfor vi har Mattilsynet som statlig myndighet på området.

Mattilsynet har et krevende regelverk å forholde seg til. Det inviterer til ommerking og bearbeiding av kjøtt. Lett bedervelige matvarer som ferskt kjøtt skal merkes med siste forbruksdato. Men frosset kjøtt kan merkes "best før" - og selges etter "best før"-datoen.

Nationen har avdekket at selskaper som er store på omsetning av mat nær datogrensen har forbindelser med personer og virksomheter som er dømt for kjøttsvindel, blant annet med flere hundre tonn ande- og kalkunkjøtt fra Østerrike og Ungarn som ble solgt som “godt norsk”.

Det er legitimt å tjene penger på å sørge for at mat spises opp isteden for å bli kastet, så lenge det skjer innenfor regelverket for matsikkerhet. Det er ikke legitimt å tjene på å selge matavfall som mat. De forretningsdrivende har ansvaret for å unngå gråsonen.

Mattilsynet skal drive risikobasert tilsyn hos dyreholdere og ellers i næringsmiddelkjeden. Det kan ikke herske tvil om at omsetningsleddet for mat nær datostempling er et høyrisikoområde i matsektoren.

