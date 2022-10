Kjøp norsk. Det burde være selvsagt

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Det du spiser i dag er beredskap i morgen.

Så enkelt og greit kan det sies, av kostholdssjef Eva Södergård i Avesta kommune i Dalarna. Under den nasjonale kriseberedskapsuka i Sverige sto svenske bønder og lokal matproduksjon sentralt.

Kommunene har satt opp beredskapsmenyer basert kun på svensk og mest mulig lokalprodusert mat. Innbyggerne oppfordres til å orientere seg om hvor de lokale matprodusentene og markedene finnes.

Ingen kornlagre eller handelsavtaler kan nemlig slå den løpende produksjonen av mat som skjer rundt om i landet.

– Derfor må vi verne om matvareproduksjonen vår. Det gjør vi blant annet gjennom å handle svensk og lokalt nå, sier Södergård til Nationen.

På norsk side tok regjeringen Støre i vår et nødvendig første skritt i retning av å snu nedgangen i norsk matproduksjon og beredskap. Det skjedde gjennom det dyreste jordbruksoppgjøret på mange tiår.

"En løpende matproduksjon over hele landet er avgjørende for å sikre en nasjonal matforsyning i et beredskapsperspektiv" skrev finansminister Trygve Slagsvold Vedum og landbruks- og matminister Sandra Borch i en felles kronikk.

"For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er trygghet for befolkningen vår viktigste oppgave. Matproduksjon og egen selvforsyning er en viktig del av denne tryggheten … Vår nasjonale beredskap må derfor planlegges ut fra flere typer risiko som berører ulike samfunnssektorer – også landbruk og matsikkerhet".

Dette er gode påpekninger. De bør imidlertid også operasjonaliseres – og spres ut i kommunene og til folk flest, slik svenskene gjør.

Det er allerede bevissthet om at "billigst mulig" ikke er noe gangbart utgangspunkt for offentlige innkjøp av mat. Økologiske interesser ønsker at skoler, barnehager og offentlige kjøkken skal kjøpe økologisk. Byrådet i Oslo ønsker en tvungen halvering av kjøttforbruket ved sine kantiner og institusjoner.

Disse målsettingene kan, om de blir satt ut i livet, føre til økt matimport.

Den økologiske produksjonen i Norge er begrenset. Vegetariske produkter vil i mange tilfeller si prosesserte matvarer basert på utenlandsk råstoff.

Det overordnede målet, for private som offentlige hushold, må være høyest mulig bruk av lokal norsk mat, enten det er sjømat, kjøtt, meieri- eller planteprodukter. Innenfor denne rammen kan maten være både økologisk og konvensjonell, dyrebasert som vegetarisk.