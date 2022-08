Kjepper i hjulet for det grønne skiftet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Mandag avga Inntektssystemutvalget sin innstilling, i NOU 2022:10, «Inntektssystemet for kommunene». Utvalget foreslår at kommunenes naturressurs-inntekter skal regnes som «skatteinntekter» – og deler av dem inngå i en utjevningspott for kommunene.

Forslaget innebærer at kommunenes inntekter fra naturressursutnyttelse svekkes. Utvalget ser ut til å se bort fra at naturressurs-inntektene skal kompensere for miljømessige og økologiske kostnader, og motivere lokalsamfunnene til å bidra i det grønne skiftet.

Etter at Solberg-regjeringa måtte skrinlegge NVEs «nasjonale ramme for vindkraft på land» i 2019, fordi den skapte konflikt og kaos, er det tilsynelatende etablert en politisk forståelse av at utbygging av fornybar kraft må forankres lokalt. Samtidig som kommuner som bidrar til fellesskapet ved å gi fra seg store naturverdier, må sikres forutsigbare og langsiktige inntekter av naturressursene. Det skulle også bare mangle.

På denne bakgrunnen blir forslaget om å regne eiendomsskatt på kraftanlegg, fordelen ved konsesjonskraft og konsesjonsavgift, som «skatt» som skal inngå i en inntektsutjevning mellom kommunene, særdeles dårlig.

Kommunene motiveres ikke til å stille sin natur til rådighet for utbygging av vind- og vannkraft og solcelleparker ved at inntektene svekkes.

Inntekter fra enkeltkommuners eierskap i kraftproduksjonen, for eksempel Oslos to milliarder kroners-inntekter fra kraftanlegg som Oslo eier i Hallingdal, skal ikke inngå i utjevningsordningen.

Det er viktig å huske at kun en mindre andel av de kommunene vi kaller kraftkommuner, eier kraftproduksjonsselskaper. Brorparten er vertskommuner for kraftanlegg.

Stein Erik Stinessen i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), sier det slik til Nationen: «Det er en myte at alle kraftkommuner har enorme inntekter. Hadde det vært tilfelle for våre rundt 200 kommuner ville det sett ganske annerledes ut her i landet. Bare cirka 20 kommuner har høye inntekter».

LVK viser til at storbyer og sentrale områder vil tjene rundt en halv milliard kroner i året på den foreslåtte utjevningen, mens LVKs medlemmer taper tilsvarende. Suldal vil for eksempel tape nesten 14 millioner kroner, Ullensvang noe over 12 millioner, mens Bærum og Drammen vil tjene henholdsvis 22 og 17 millioner, viser LVKs tabeller. Dette er penger av stor betydning i LVKs-distriktskommuner.

Hensynet til gjennomføringen av det grønne skiftet, og hensynet til en rettferdig behandling av vertskommunene for kraftutbygging, tilsier at dette forslaget fra Inntektssystemutvalget bør skrinlegges.