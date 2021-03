Kjære leser: Tusen takk!

Denne uka kom nye, offisielle opplags- og lesertall for 230 norske aviser. Statistikken presenteres av Mediebedriftenes Landsforening og Kantar.

Koronapandemien ga ekstra vekst for norske medier i 2. halvår 2020. Samlet vokste avisopplaget med 3,4 prosent. Nationen har hatt en beskjeden tilbakegang på 93 eksemplarer i samme tidsrom. Men sett under ett vokste Nationen med 5,99 prosent i 2020. Det er vi godt fornøyde med!

Norske aviser rapporterte om enorm interesse fra leserne da koronaen brøt ut. Så også i Nationen: Interessen for vår journalistikk var rekordstor. Leserne kastet seg over nyheter, reportasjer og kommentarer om sammenhengen mellom dyrehelse og folkehelse, matsikkerhet og -beredskap, og om hele verdikjeden for mat.

Det er en styrke for det norske demokratiet at tilliten til, og bruken av, redaktørstyrte medier er så stor. Det er også en styrke at norske mediebrukere leser aviser og konsumerer journalistikk fra flere kilder. Slik sikrer vi en bred offentlig samtale.

1. kvartal 2020 ga en totaltrafikk uten sidestykke for nationen.no med over 7,8 millioner sidevisninger. I sum vokste totaltrafikken på mobil og desktop med nær 5 millioner sidevisninger i 2020, en oppgang på nær 23 prosent.

Etter hvert som koronaen festet grep om Norge og verden, ble det åpenbart at spredt bosetting og en aktiv distriktspolitikk er en styrke. Dette er helt i kjernen av vår journalistikk og samfunnsoppdrag. Disse temaene vil fortsatt være brennaktuelle når koronaen slipper sitt jerngrep på oss alle en gang i løpet av 2021.

Hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vil lever av, er sentrale temaer i Nationen. Hvordan vi utnytter våre fantastiske naturressurser og vår historiske erfaring med å forvalte naturen, til beste for alle, blir avgjørende i årene som kommer.

Klimakrisen henger over oss. Det grønne skiftet kan ikke skje uten at de grønne og blå næringene - jordbruk, skogbruk og fiskeri/havbruk - er med. Ingen andre riksmedier skriver mer om dette enn Nationen. I 2021 vil vi ytterligere styrke vår dekning.

Vi jobber hardt for å styrke avisa digitalt: For at du skal finne nyheter og meningsstoff som interesserer deg når du går inn på nationen.no. Vi har opprettet en egen gruppe med utvikler, digitale designere og journalister som utvikler historiefortellinger, interaktive kart, tidslinjer og annet.

Papiravisa er fortsatt viktig for mange! Men stadig flere finner glede i avisa på nett og mobil. De ulike plattformene utfyller hverandre og gir deg mer innhold og mer å glede deg over. Takk for at du leser Nationen!