Samme dag som den viktige Distriktskonferansen gikk av stabelen på Hell, kom det andre viktige nyheter om distriktenes næringsavis: Nationen øker opplaget med 5,25 prosent og har nå 16.157 abonnenter. Vi må tilbake til 2006 for like gode tall. Det er vi stolte og glade over! Vi jobber hardt hver eneste dag for at dere lesere skal finne interessante og relevante nyheter og historier om landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet i vår avis.

Det er Mediebedriftenes landsforening (MBL) og Kantar som la fram opplags- og lesertallene for 1.halvår 2020. Tallene viser at norske medier står sterkt i den norske befolkningen. Mediehusene har høy og stabil dekning på 80 prosent på landsbasis. Sju av ti leser minst en avis på nett, brett eller mobil daglig og nær fire av ti leser en papiravis hver dag.

Av 224 aviser hadde 100 opplagsfremgang. De støste avisene som VG+, Dagbladet+ og Aftenposten vokser mest, fulgt av Bergensavisen og meningsbærende aviser som Vårt Land, Klassekampen - og Nationen. Bare åtte aviser vokste mer første halvår i år enn avisen du nå har i hånda.

Klassekampen skiller seg ut med en betydelig vekst på papir. Venstresidas dagsavis er nå landets tredje mest leste papiravis - bare slått av Aftenposten og VG. Vi gratulerer våre meningsbærende venner på venstresida.

Også Nationen holder brukbart stand på papir. Nationen er nå Norges 11. mest leste papiravis - vi har gått forbi Dagsavisen og puster Trygve Hegnars Finansavisen i nakken.

For første gang i historien har antall heldigitale abonnement i Norge passert en million. Koronaepdemien har aksellerert det digitale skiftet, mener MBL-direktør Randi S. Øgrey. Det heldigitale opplaget i avisene øker med 6 prosent, mens papiropplaget går ned med hele 14 prosent.

Nationen har lesere over absolutt hele landet. Våre abonnenter bor i 347 av landets 358 kommuner. Det er vi stolte av - det speiler vårt verdiløfte og vår formålsparagraf; vi skal forsvare distriktene og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Vi vet at leserne fortsatt setter pris på papiravisa. I Nationen jobber vi hardt for at flest mulig av dere skal få den, selv om distribusjonen av den er blitt vanskeligere fra i sommer, når Posten ikke lenger går med posten hver eneste dag.

Derfor er det svært viktig for oss å levere enda bedre innhold på nett, brett og særlig på mobil - rett i lomma di. Det er viktig for at nyhetene og historiene kan finne dere lesere også når papiravisa ikke er med. Tusen takk for at du leser Nationen - vi gleder oss til fortsettelsen!